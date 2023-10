Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese pace fatta al Grande Fratello 2023. Dopo settimane di incomprensioni e frecciatine da parte dell’ex Carramba Boys verso l’attrice di Vivere, negli ultimi giorni i due si sono riavvicinati. Tutto è iniziato da Beatrice Luzzi che, in un momento di sconforto di Massimiliano causato dall’uscita di Heidi per l’arrivo del padre, si è avvicinata a lui per abbracciarlo. Alfonso Signorini chiama entrambi nella mistery per capirne meglio.

La Luzzi precisa: “in verità a Massimiliano ho detto solo una, quello dell’individualista, ma non ho mai provato rabbia nei suoi confronti; anzi sembrerà arrogante dirlo, ma nel momento in cui ha cominciato a parlarmi sotto e sopra ho provato tenerezza e quella sera ne ho provato enormemente. Ho percepito in lui un bimbo ancora lì, che non ha ancora trovato la sua mamma”. Poi spetta a Massimiliano dire la sua: “non me l’aspettavo, ma era nell’aria da giorni che sentivo che ci sarebbe stato un avvicinamento. L’ho apprezzato tantissimo, ho sentito davvero vicino Beatrice, ma io una mamma ce l’ho, una mamma mi ha lasciato sempre libero di essere”.

Tutto è bene quel che finisce bene!

