Heidi Baci ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023. La sua decisione ha diviso dentro e fuori la casa diventando argomento di dibattito sui social e non solo. Alfonso Signorini dallo studio ricostruisce la vicenda: “abbiamo un padre che ha visto delle cose che l’hanno infastidito, in questo caso Massimiliano troppo invadente nell’approccio, e poi quello che dà un’altra lettura quando il padre le dice ‘tua madre sta male’. Quando la raggiungiamo nel confessionale lei dice ‘la situazione è critica’ e dopo 40 secondi di chiamata con la madre ha deciso di lasciare la casa del GF. Cosa è successo? Ce lo può dire solo lei e speriamo voglia farlo molto presto. Ma noi cerchiamo di capire”.

Allora Signorini si rivolge a Beatrice Luzzi: “tu hai detto che siamo tornati indietro di 50 anni, perchè?” con l’attrice che ha replicato: “in quel momento ero presa, avevo chiesto a lei senza prendere in considerazione questa ipotesi che la mamma stesse male”.

Fiordaliso al GF su Heidi Baci: “vedendo la sua faccia mi sembrava di tornare nel Medioevo”

Poi è la volta di Fiordaliso che condivide con il pubblico del Grande Fratello 2023 la sua opinione su quanto successo con Heidi Baci:

Io sto ancora male per quello che è successo. Nel 1972 sono rimasta incinta, mio padre mi cacciò di casa. Quello che mi ha dato fastidio non è il tono del padre, ma la faccia di Heidi, una donna di 26 anni, ho visto la mia faccia di quando avevo 15 anni. Io ho avuto il coraggio di dire di no, di ribellarmi, di uscire di casa e non parlare più con mio padre per un anno, una gravidanza da sola, non mi interessava, volevo mio figlio. Mio padre mi ha fatto molto soffrire ed io ho fatto soffrire lui, ma parliamo di 50 anni fa e vedere la faccia di Heidi mi sembrava di tornare nel Medioevo.

Rosy Chin, invece, è più comprensiva e sottolinea l’importanza di comprendere anche le culture differenti, mentre Giampiero Mughini pur rispettando lo stato di salute della mamma di Heidi difende Massimiliano: “con quale diritto entri e parli così come di un camorrista o di un trafficante di droga?”. Infine il parere di Cesara Buonamici come sempre arguta e precisa:

Heidi giovanissima si è trasferita a Milano, è una ragazza libera. Non so perchè il padre sia partito da Pescara per fare tutto questo. Io vorrei capire come quel niente successo con Massimiliano, ma è stato sotto gli occhi di milioni di persone e questo è un elemento che ha un suo peso. Per quanto sia niente è stato sotto gli occhi di milioni di persone. Non so perchè il padre parte, lei non è una bambina, lei decide di andare via, il meccanismo dei genitori è sempre di protezione.

Ecco i video Mediaset.