E’ terminata la ventesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una lunga diretta che ha catalizzato l’attenzione del pubblico tra nuovi ingressi, nomination, scontri, ma anche l’abbandono di un concorrente. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 16 novembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 20ima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 16 novembre

La ventesima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 16 novembre ha regalato tantissime sorprese. In apertura Alfonso Signorini ha salutato Perla Vatiero, la ex fidanzata di Mirko e nuova concorrente del reality show. Prima però spazio alla vicenda di Alex Schwazer che ha comunicato ai concorrenti la sentenza della WADA, l’Agenzia mondiale antidoping, circa il suo futuro sportivo alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Sarò sintetico, la decisione è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole, io sono molto dispiaciuto perchè ritengo che questa decisione sia profondamente sbagliata” – sono state le parole dell’atleta che emoziona fuori e dentro la casa. Per lui poco dopo una bella sorpresa da parte della moglie. Spazio poi allo scontro tra Fiordaliso e Massimiliano Varrese che ha creato non pochi problemi all’interno della casa.

Durante la diretta i riflettori sono tutti per Perla, la nuova concorrente del GF. La ex concorrente di Temptation Island, nonchè ex fidanzata di Mirko, entra nella casa tra gli applausi del pubblico. L’accoglienza da parte di tutti i concorrenti è pazzesca, mentre la faccia di Mirko è da incorniciare! A movimentare la serata anche il confronto di Rosy con Letizia. La food blogger che spezza una lancia in difesa di Nicole, la ex fidanzata di Letizia. A sorpresa poi Giampiero Mughini lascia la casa del Grande Fratello tra il dispiacere generale. Sul finale poi la bella sorpresa di Angelica che riceva una lettera dal suo papà a cui fai una promessa: “appena usciamo da qui voglio recuperare il nostro rapporto”.

Chi è uscito ieri sera 16 novembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato anche il verdetto del televoto che questa settimana vedeva Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy.

Il pubblico da casa era chiamato a decidere i due concorrenti più amati della casa garantendo loro l’immunità durante le nomination. A spuntarla tra tutti sono state Beatrice Luzzi con il 42% delle preferenze e Anita con il 22%. Nessun eliminato quindi durante la puntata.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 16 novembre

Durante la puntata spazio come sempre al momento della nomination. Anche questa settimana non ci sono immuni ad eccezione delle due scelte dal pubblico: Beatrice Luzzi ed Anita. Tutti contro tutti, ma suddivisi in due gruppi: le donne questa volta di nomination palesi in super led, mentre gli uomini nel segreto del confessionale. Le donne più votate dalle donne sono: Letizia, Rosy e Grecia. Gli uomini, invece, nel segreto del confessionale votano: Ciro, Paolo e Giuseppe Garibaldi.

Chi vuoi salvare tra Rosy Chin, Letizia, Grecia, Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Paolo? I due concorrenti più votati saranno immuni nelle prossime nomination della puntata di lunedì 20 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 16 novembre