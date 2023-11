Si è da poco conclusa la diciannovesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Nuovi scontri e confronti, ma anche il verdetto delle nomination con un concorrente eliminato dalla casa più spiata d’Italia. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 13 novembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 19ima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 13 novembre

La diciannovesima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 13 novembre si apre con il primo confronto a tre: Anita, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tra l’attrice e la giovane concorrente non corre buon sangue, ma in particolare la Luzzi non ha gradito le interferenze che Anita ha avuto nella sua conoscenza con il bidello di Reggio Calabria. Poco dopo Alfonso Signorini chiama Anita e Beatrice nella sala led per un faccia a faccia: “vorrei vi diceste in faccia cosa pensate l’uno dell’altra, rivolgetevi tra voi”. Anita chiarisce di non avere alcuna invidia verso Beatrice, anzi di non conoscerla nemmeno non essendo avvezza a guardare serie tv. Non solo, la giovane aggiunge: “da te sento di non poter imparare nulla. Non mi fa né caldo né freddo se ci sei o no qui dentro. Io credo che tu e Giuseppe abbiate dei problemi e non c’entro niente”. La replica della Luzzi è immediata: “hai detto che ti facevo paura e creato tensioni, da quando ho cominciato la relazione con Giuseppe hai cominciato a dire ‘lo sanno tutti che è pazzo di Samira”.

Alfonso Signorini invita Giuseppe Garibaldi a raggiungerle. Il bidello di Reggio Calabria prende una decisione importante: “il mio percorso qui con lei è stato bello e intenso, c’è tutta la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi e star male, stanotte ho messo un punto a tutto: la colpa non è sua, ma è mia: non sono in grado di soddisfare le sue attenzioni”. Anche Beatrice è concorde: “effettivamente la vita qui è difficile, per una relazione particolare come la nostra, se siamo separati anche io me la vivo meglio”.

GF 2023, sorpresa per Giampiero Mughini e il confronto tra Mirko e Perla

Spazio poi ad una bella sorpresa per Giampiero Mughini che riabbraccia la moglie Michela e i suoi cani Bibi e Klimt. Immancabile il momento Temptation Island con il confronto a distanza tra Perla, prossima concorrente del GF bloccata per il Covid, e l’ex Mirko. I due si confrontano regalandosi e regalando al pubblico una grandissima emozione. Letizia scopre la reazione delle ex fidanzata Nicole che sui social l’ha accusata di tradimento, violenze e di non essere la santa che vuol sembrare. Infine una bella sorpresa per Beatrice Luzzi che, in occasione del suo compleanno, riceve una lettera dalla mamma e un regalo dai figli.

Chi è uscito ieri sera 13 novembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la dicianovessima puntata del Grande Fratello 2023 Alfonso Signorini ha comunicato anche il nome del concorrente eliminato. Questa settimana un televoto a tre: Jill Cooper, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi.

Il pubblico da casa era chiamato a decidere come sempre “chi salvare”. Il primo concorrente salvo è stato Ciro Petrone. Poi Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto finale con il nome del concorrente eliminato. A dover abbandonare la casa è Jill Cooper, la concorrente meno votata dal pubblico da casa il 22% dei voti..

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 13 novembre

Durante la diretta immancabile il momento della nomination. Prima di iniziare, Alfonso Signorini comunica ai coinquilini che questa settimana non ci saranno immuni. Tutti contro tutti, ma suddivisi in gruppi: gli uomini si nomineranno tra di loro con nomination palesi, mentre le donne nel segreto del confessionale. Gli uomini più votati sono Ciro Petrone e Massimiliano Varrese, mentre le donne più votate sono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin ed Anita.

Chi vuoi salvare tra Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin ed Anita? I due concorrenti più votati saranno immuni nelle prossime nomination della puntata di mercoledì 15 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 13 novembre