Il Grande Fratello 2023 approda al sabato sera su Canale 5. Il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini per tutto il mese di dicembre andrà in onda anche il sabato sera con la seconda puntata settimanale. Curiosi di scoprire cosa succederà durante la prima diretta di sabato sera? Ecco per voi tutte le anticipazioni, i nominati e i possibili eliminati della puntata di stasera, sabato 2 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventitreesima puntata su Canale 5

Sabato 2 dicembre 2023 dalle ore 21.29 appuntamento con il “Grande Fratello 2023“, il reality show condotto da Alfonso Signorini trasmesso prima serata su Canale 5. In studio la presenza fissa di: Cesara Buonamici opinionista del programma e Rebecca Staffelli, chiamata a raccontare il sentiment dei social. Questa sera due nuovi ingressi nella casa di Cinecittà: si tratta di Greta Rossetti, la ex fidanzata di Mirko e la cantante Rosanna Fratello. L’arrivo di Greta farà nuovamente saltare la complicità ritrovata tra Perla e Mirko nella casa?

Intanto Perla e Mirko nella casa del GF sono sempre più vicini. Negli ultimi giorni hanno anche dormito nello stesso letto. Una cosa strana che l’ex concorrente di Temptation Island ha raccontato così alla ex Perla: “mi ha fatto strano. Infatti non ho dormito. Ma non per niente, non per altro eh…è stata una notte…Tu hai dormito? Tre anni mi hai fatto stare senza dormire“. Spazio poi a Vittorio che nelle ultime ore è stato preso di mira da alcuni concorrenti con battute omofobe che hanno fatto arrabbiare tantissimo i telespettatori e il popolo dei social. Ci sarà un provvedimento?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 2 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la ventitreesima puntata del Grande Fratello 2023 spazio come sempre al verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy? I due concorrenti più votati dal pubblico saranno immuni alle nomination nella puntata di stasera, lunedì 2 dicembre.

Stando alle percentuali dei sondaggi al momento i due concorrenti più votati e salvati dal pubblico sono: Beatrice Luzzi con il 45,71% di preferenze seguita da Vittorio Menotti con il 18,19%. A seguire con percentuali molto più basse: Anita Olivieri (8,93%), Giuseppe Garibaldi con il 6,66%, Massimiliano Varrese (5,86%), Paolo Masella (4,76%) e Rosy Chin (3,78%). Fanalini di coda: Alex Schwazer (2,78%) e Fiordaliso (1,98%).

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

La programmazione del Grande Fratello 2023 cambia ancora. Il reality show di successo di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini andrà in onda per tutto il mese di dicembre due volte a settimana. Oltre al consueto appuntamento del lunedì sera, la grande macchina del GF è pronta a far compagnia ai telespettatori anche il sabato in prima serata. Per i fan del programma che vogliono seguire h24 le avventure dei concorrenti in diretta dalla casa GF può farlo tutti i giorni collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. I collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Per tutti gli appassionati del reality, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.