Si riaccendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello 2023 con la quattordicesima diretta trasmessa stasera, giovedì 26 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5. Padrone di casa Alfonso Signorini accompagnato in questa avventura dalla giornalista Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Cosa succederà questa sera? Nuovi scontri e confronti, ma soprattutto il verdetto del televoto. Chi sarà il concorrente eliminato?

Giovedì 26 ottobre dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio a commentare le avventure dei concorrenti l’opinionista Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli ha il compito di leggere e condividere i tweet più divertenti dei telespettatori.

Una 14ima puntata da non perdere. Gli equilibri nella casa sono sempre più precari tra i concorrenti nuovamente coesi contro Beatrice Luzzi. L’attrice di Vivere può contare solo sul supporto di Giampiero Mughini, Grecia Colmenares e in parte di Fiordaliso. La cantante durante la scorsa puntata è rimasta delusa da alcune affermazioni pronunciate dall’attrice contro Alex Schwazer arrivando a nominarla. Il ritorno di Heidi Baci in passerella ha scatenato nuovi malumori e scontri nella casa con Massimiliano Varrese accusato da Grecia Colmenares durante le nomination di essere stato più volte pressante nei confronti della ex coinquilina.

Durante la lunga diretta scopriremo anche il nome del concorrente più amato e votato dal pubblico. In nomination una sfida all’ultimo televoto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Chi sarà il concorrete salvato e quindi il preferito del pubblico e chi sarà il candidato all’eliminazione?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Ci saranno eliminati? Sondaggi

Durante la quattordicesima puntata di giovedì 26 ottobre 2023 del Grande Fratello 2023 scopriremo il nome del concorrente preferito dal pubblico da casa. Questa settimana in nomination: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Il concorrente meno votato dal pubblico, invece, sarà a rischio eliminazione.

Al momento i sondaggi vedono Beatrice Luzzi la favorita con il 75,84%, mentre Massimiliano Varrese ha solo il 24,16%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Per chi volesse seguire il Grande Fratello 2023 ricordiamo che la diretta va in onda due volte a settimana: il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Il reality show è in diretta h24 tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. La diretta è anche sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.