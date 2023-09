Nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa nella seconda puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera, venerdì 15 settembre 2023 in onda su Canale 5.

Grande Fratello 2023, seconda puntata di venerdì 15 settembre

Venerdì 15 settembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la seconda puntata del Grande Fratello 2023. Dopo il grande successo di ascolti della prima puntata il reality show condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli come voce dei social, torna a fare compagnia ai telespettatori con le storie dei concorrenti.

L’edizione 2023 del reality show è stata completamente rivoluzionata rispetto al passato. Quest’anno nella casa 21 concorrenti, volti noti e persone comuni, pronti a mettersi in gioco e a raccontare la loro storia fatta di ascese e risalite. Durante la puntata del debutto Alfonso Signorini ha presentato i primi 15 concorrenti. Questa sera sarà completato il cast con l’ingresso degli ultimi 6 concorrenti. In palio per il vincitore un montepremi finale del valore di 100 mila euro.

Grande Fratello 2023 nomination: chi sarà salvato?

Cosa è successo nella prima puntata del Grande Fratello 2023? E’ partito col botto il GF di Alfonso Signorini con una puntata che ha registrato il 23% di share. Nella casa sono entrati i primi 15 concorrenti ufficiali tra volti noti e meno noti pronti a mettersi in gioco. Non sono mancate le nomination con i concorrenti divisi in gruppi; da un lato le donne chiamate a nominare un concorrente maschio. Alla fine il voto delle donne ha mandato al televoto: Vittorio, Lorenzo e Giuseppe Garibaldi. Le sorprese non sono finite, visto che i tre nominati hanno potuto prendersi un piccola rivincita facendo il nome di due donne. La loro scelta è ricaduta su Anita e Samira.

Una nomination a 5 che vede: Vittorio, Lorenzo, Giuseppe Garibaldi, Anita e Samira al televoto. Il pubblico da casa è chiamato a votare chi salvare garantendo l’immunità nella puntata di questa sera, venerdì 15 settembre 2023.

Grande Fratello 2023, streaming e dove seguirlo

La nuova edizione del Grande Fratello è visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali: il lunedì e venerdì sera. Il reality show è disponibile, tutti i giorni, in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte).

Non solo, dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini spazio al Grande Fratello daytime trasmesso su Canale 5 subito dopo “Uomini e Donne”. Da segnalare anche il Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti, disponibile su Mediaset Infinity.