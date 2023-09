Ascolti tv di lunedì 11 settembre 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano,” contro “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 11 settembre 2023?

Sfida Rai1 e Canale 5: Il giovane Montalbano contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, la quinta puntata della seconda stagione delle serie con protagonista Michele Riondino ha interessato 3.154.000 spettatori pari al 18.36% di share.

Su Rai 2: Gunpowder Milkshake, il film statunitense del 2021 diretto da Navot Papushado con Karen Gillan, Joanna Bobin ha incollato alla tv 597.000 spettatori pari al 3.46% di share.

Rai 3: PresaDiretta, il programma televisivo di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha informato 797.000 spettatori pari ad uno share del 4.28%.

Rete 4: Quarta Repubblica, l’appuntamento il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro ha attirato l’attenzione di 780.000 spettatori con il 5.67% di share.

Canale 5: Grande Fratello 2023, la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha incuriosito 2.994.000 spettatori pari al 23% di share.

Italia 1: Lucy, il film del 2014 scritto e diretto da Luc Besson con Scarlett Johansson e Morgan Freeman ha tenuto col fiato sospeso 1.250.000 spettatori pari al 6.83% di share.

La7: Democrazia e dittatura in viaggio con Barbero, il ciclo di appuntamenti di Alessandro Barbero si presenta come un ciclo di ‘lectio magistralis’, ma nello stile leggero, coinvolgente, ma non per questo banale che abbiamo imparato a conoscere in tv e sui social ha registrato 977.000 spettatori con uno share del 5.53%.

Tv8: Robin Hood – Principe dei ladri, il film del 1991, diretto da Kevin Reynolds, con Kevin Costner ha emozionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Little Big Italy, al via il nuovo viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei tre migliori ristoranti all’estero. La puntata ha interessato 481.000 spettatori con il 2.7% di share.

