Proclamato in diretta tv il vincitore di Grande Fratello 2019. E’ Martina Nasoni, infatti, ad aver vinto ufficialmente l’edizione numero 16 del reality show di Canale 5. La proclamazione finale è avvenuta nell’ultima puntata, andata in onda in diretta e in prima serata tra lunedì 10 e martedì 11 giugno 2019. Cosa vince Martina, la “ragazza col cuore di latta“, di 21 anni e originaria di Terni? Il premio assegnato alla nuova vincitrice del programma, condotto da Barbara D’Urso, è pari a 100.000 euro; a volere la sua vittoria in trasmissione è stato il pubblico a casa, con percentuali di televoto del 60%. Ecco qui il video Mediaset completo dell’intero momento con il trionfo della Nasoni e con Enrico Contarin posizionatosi secondo in classifica. Nei vari link di seguito: anche i video con l’ultima sfida al televoto tra i due super finalisti e gli eliminati ad un passo dalla finalissima.