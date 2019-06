Come vedere, in streaming on demand, la finale di Grande Fratello 16 del 10 giugno 2019? Ecco qui il video Mediaset con l’intera ultima puntata, andata in onda ieri sera in diretta e in prima serata su Canale 5.

Tante le video news venute fuori dal gran finale del Grande Fratello 2019: dal vincitore di edizione, alla classifica definitiva con gli eliminati, passando per le liti con la De André e l’ospitata di Bobby Solo.

Con la decima puntata trasmessa ieri e Martina Nasoni che ha vinto, si archivia ufficialmente la sedicesima edizione del Gf, il reality di Mediaset che dà appuntamento alla prossima stagione tv. Qui anche la semifinale completa, da rivedere in streaming.