Golden Gala 2025 al via: chi sono i 20 italiani in gara e dove vederlo in tv

Torna l’atletica leggera a Roma con il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP. Si tratta della quinta tappa del circuito internazionale della Wanda Diamond League che si svolge in 15 città di quattro continenti. Scopriamo insieme che gare sono previste, chi sono gli azzurri che partecipano e dove vederlo in tv.

Golden Gala, dove vedere in tv la quinta tappa del Wanda Diamond League

La Wanda Diamond League è iniziata quest’anno il 26 aprile a Xiamen e terminerà ad agosto a Zurigo. Prima tappa Europea del circuito internazionale sarà il Golden Gala di Roma che si svolgerà allo Stadio Olimpico. L’evento è previsto per venerdì 6 giugno 2025, dalle ore 19.15. Ma dove vederlo in tv? Il Golden Gala andrà in onda in prima serata su Rai2 alle ore 21.00 e in streaming su RaiPlay.

Il Golden Gala, che arriva alla sua 45esima edizione, vedrà in scena quattordici discipline: 100, 400, 1500, 110 ostacoli, salto in alto, salto in lungo e getto del peso per gli uomini; 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, salto con l’asta, salto triplo e lancio del disco per le donne.

Tutte le specialità mettono in palio punti per qualificarsi alla finale di Zurigo di agosto.

Chi sono i 20 italiani che partecipano

Chi saranno gli italiani che partecipano al Golden Gala? In totale sono 20 gli atleti azzurri presenti al più prestigioso meeting internazionale di atletica leggera in Italia. Si tratta di Filippo Tortu (Fiamme Gialle) tra i big dei 100 metri dopo aver conquistato l’oro nella staffetta agli Europei di Roma 2024; e poi Chituru Ali (Fiamme Gialle), argento nei 100 metri.

Nei 400, ci sarà Edoardo Scotti (Carabinieri) che nel proprio palmares può sfoggiare la vittoria dell’edizione 2020 del Golden Gala, Matteo Sioli (Euroatletica 2002) medaglia di bronzo nell’alto agli Euroindoor, Marta Zenoni (Luiss) in gara nei 1500. E ancora Mattia Furlani nel salto; Lorenzo Simonelli (Esercito), medaglia oro agli Europei nei 110 ostacoli e Federico Riva (Fiamme Gialle). Roberta Bruni, primatista italiana dell’asta; Zane Weir nel peso; ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) nell’asta.

Manuel Lando (Aeronautica) e Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) nell’alto; Daisy Osakue (Fiamme Gialle) potrà invece esaltarsi in una gara del disco con tutte le migliori al mondo. Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), doppia medaglia d’oro all’Italia agli Europei di Roma, prova a vincere nei 5000 metri; Leonardo Fabbri (Aeronautica), campione in carica della Wanda Diamond League nel peso, Dalia Kaddari (Fiamme Oro) nei 200 metri, la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Sintayehu Vissa (Fiamme Oro) nei 1500 metri e la triplista Dariya Derkach.