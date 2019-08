Presto sarà inaugurata la stagione televisiva autunnale di Mediaset. Durante la presentazione dei palinsesti sono state annunciate vecchie e nuove produzioni, soprattutto nell’ambito della fiction. Oltre a quelle già note come Rosy Abate o L’Isola di Pietro, ci saranno anche nuovi lavori come Giustizia per tutti, fiction che vedrà protagonista Raoul Bova.

Giustizia per tutti, la nuova fiction di Raoul Bova

Giustizia per tutti sarà una nuova fiction in onda su Canale 5. Il protagonista principale sarà Raoul Bova, che reciterà anche in Made in Italy. Le riprese della nuova produzione realizzato da Solaris srl inizieranno lunedì 2 settembre 2019. Tali riprese dovrebbero durare 18 settimane e terminare dunque l’anno venturo. Le riprese saranno girate a Torino e nei comuni limitrofi.

In Giustizia per tutti, Raoul Bova interpreta Roberto, un broker finanziario accusato di aver ucciso la moglie e condannato a dieci anni di carcere. In prigione l’uomo studia legge e si laurea in Giurisprudenza. In questo modo Roberto potrò dimostrare la sua innocenza. Non si conosce, invece, la data ufficiale della messa in onda della nuova produzione. Le riprese di “Giustizia per tutti“, come già detto, dovrebbero terminare tra gennaio e febbraio. La nuova fiction dovrebbe andare in onda con grande probabilità nella primavera 2020.

Raoul Bova, l’attore protagonista con “Made in Italy”

Oltre che con Giustizia per tutti, l’attore Raoul Bova sarà protagonista su Mediaset anche con Made in Italy. Il tema, in questo caso, sarà totalmente diverso. La nuova fiction tratterà l’alta moda e in particolare Bova vestirà i panni di Giorgio Armani. La rete del Biscione punta molto su Made in Italy e Raoul Bova avrà il compito di tenere incollati al televisore gli italiani.

L’attore ed ex nuotatore torna dunque in televisione con una fiction dopo gli ultimi lavori con Mediaset. Bova era stato protagonista con la mini serie tv Ultimo – Caccia ai Narcos e con I Medici – Lorenzo il Magnifico, realizzato per la Rai. I fan dell’attore non vedono l’ora di seguire le due nuove fiction.