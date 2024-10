Lontano dai riflettori della TV, Giuliano Giuliani, ex veterano del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare di sé, svelando il suo nuovo sogno nel cassetto: trovare la sua anima gemella, o meglio, la donna della sua vita!”

Spinto dalle domande dettate dalla curiosità generale del pubblico sulla sua assenza, Giuliano propone una possibile candidatura per un atteso ritorno nella trasmissione dei sentimenti che lo ha reso popolare. Ma non finisce qui.

L’intervista, per Giuliano, diviene anche l’occasione di discussione sul conto di vecchie e nuove glorie tra i partecipanti di “Uomini e donne”, le dinamiche della ricerca dell’amore su cui si fonda il dating show di Canale 5 e tanto altro ancora. Senza lesinare, poi, un “sentiment” a caldo sulla papabile erede al trono classico, Shaila Gatta, l’ex allieva e ballerina scoperta ad Amici, ora protagonista di un “triangolo” al Grande Fratello.

Intervista a Giuliano Giuliani, ex volto TV tra gli “over” di Uomini e donne

Cos’é la grande bellezza nel tuo ideale di donna?

“La bellezza di una donna la si misura dalla dolcezza e quella dose di serenità che lei sa infondere in gesti accorti di attenzione e nei movimenti accoglienti, di condivisione, l’innata femminilità e l’istinto di protezione materno” esordisce un Giuliano Giuliani senza filtri, per poi ammettere che tornerebbe volentieri a prendere parte al dating show che lo ha reso popolare. Questo, qualora Maria De Filippi e la Redazione lo invitassero per il ritorno in studio a Uomini e donne.

Al trono over del celebre dating show, intanto, sono da poco rientrati i campani Armando Incarnato e Mario Cusitore. I napoletani in questi giorni fanno discutere, in particolare nel web, dal momento che si sono giurati guerra aperta in TV. Tra i rivali, alla base della acredine vi è Ida Platano, che esordiva nel piccolo schermo molti anni fa prima come dama over, poi più di recente in qualità di tronista di Uomini e donne. Secondo il j’accuse di Armando, Mario si sarebbe servito dell’amica in un corteggiamento serrato verso la dama over basato sulla finzione al trono, per accalappiare visibilità. E con lo scopo di un mero tornaconto economico. Sarà vero?

“Il ritorno di Mario Cusitore e Armando Incarnato in studio ha riempito gli spazi della trasmissione che si basava su Gemma-, spiega il suo punto di vista Giuliano Giuliani, promuovendo così entrambi i cavalieri. I due sono tornati dallo scorso agosto 2024 a registrare le puntate di Uomini e donne.

“Mario mi piace, é un gigante buono e furbo. Armando si dimostra un cavaliere scomodo.. pronto alla rissa verbale e in TV accusa il colpo dell’assenza della figlia dalla sua vita”.

L’allusione di Giuliano è non troppo velata, alla recente e triste confessione a Uomini e donne di Incarnato, sulla condizione familiare che vive da tempo. Il napoletano soffre nel vedersi impossibilitato ad adempiere al diritto-dovere di paternità, di vedere Michelle. La figlia avuta da una relazione finita.

E Giuliani ha una riserva maturata sul conto di Incarnato: “non cerca la donna e difficilmente le dame lo vogliono conoscere al trono over“, aggiunge tranchant Giuliano, analizzando il profilo del cavaliere partenopeo.

Giuliano Giuliani sogna la re-entry a Uomini e donne: Shaila Gatta é la papabile “erede-tronista”…

Il motivo per cui vorresti candidarti per una re-entry a Uomini e donne?

“Merito il ritorno in trasmissione per il mio passato di cavaliere più influente al trono over, per la reale intenzione di trovare una donna. La lady che sia accattivante e che esca dalla TV con me”, aggiunge speranzoso, nel sogno di trovare una compagna di vita.

Si apre il trend-topic di “Grande fratello“, di discussione social a sua scelta circa la trasmissione sorella sulle reti Mediaset di Uomini e donne. Per l’intervistato, a prescindere dai gossip e il chiacchiericcio che il web muove su di lei, viene facile parlare della papabile erede al trono classico, velina mora dei record a Striscia la notizia. Anche perché ispirato dalla “bellezza” della giovane. Non solo estetica, ma anche caratteriale e come personalità di personaggio popolare.

Si parla di Shaila Gatta. La gieffina sembra vivere la storia di un poliamore, nel gioco di “tronista” nella Casa, contesa dai corteggiatori “rivali”, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Dopo l’esordio TV segnato da allieva ballerina ad Amici di Maria De Filippi, il grande passo della salita sulla poltrona-rossa sarebbe breve. La nuova roccaforte potrebbe rivelarsi, per lei, proprio il trono classico, una volta uscita dalla Casa. O almeno questa é la previsione che matura Giuliani, ritenendo la Gatta come “la degna futura erede-tronista di Uomini e donne”.

E il triangolo che la vede contesa da Javier e Lorenzo, con i pretendenti che la invitano a fare una “scelta” – proprio come accadrebbe ad una tronista – sarebbe per lei una prova del nove superata prima della salita sul trono.

“É una bellissima ragazza che gioca con i sentimenti di Lorenzo e Javier – dichiara l’intervistato sul “poliamore” che é al centro delle cronache rosa del GF e vede Shaila dividersi nella convivenza tra Lorenzo e Javier-. “I pretendenti? Due ragazzi timidi che subiscono la vivacità della gatta”, prosegue l’analisi di Giuliano. L’ex over é pronto a scommettere poi che Martinez possa avere la meglio sul rivale Spolverato, in un’eventuale scelta televisiva tra i pretendenti della gieffina. “Pare che Shaila abbia già scelto”- aggiunge, infatti, Giuliani.

Intanto, tra gli over anche Gemma Galgani é riconfermata a Uomini e donne: la sentenza di Giuliano

Te la senti di esprimere un sentiment a caldo anche sulla riconfermata presenza fissa tra le dame, a Uomini e donne, Gemma Galgani?

“Eh di Gemma ho ampiamente criticato la sua presenza. Non vuole nessuno. Ma ha sempre uomini interessati a lei”, dichiara infine nell’esclusiva intervista per i lettori di SuperguidaTV, Giuliano Giuliani.

E una domanda conclusiva sorge, ora, spontanea: che l’intervistato over riesca a realizzare il sogno custodito nel cassetto? Staremo a vedere!