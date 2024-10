Sono virali nel web le immagini che immortalano Armando Incarnato in balia di uno sfogo tra le lacrime, che segna il suo ritorno a Uomini e donne. Tra i protagonisti “veterani” alla ricerca dell’amore al trono over, Armando si lascia andare ad una dura confessione, quando incalzato dalla conduttrice Maria De Filippi sui motivi del suo scontro con Mario Cusitore, svela il malessere che lo tormenta: ossia la separazione dalla figlia Michelle. Una rivelazione intima e toccante per i fan del dating show, con un gesto simbolico di pace tra i due cavalieri ‘rivali’ e il chiarimento del napoletano con la regina degli ascolti di casa Mediaset.

Uomini e donne, il chiarimento tra Armando Incarnato e Maria De Filippi

Uomini e Donne torna al centro della cronaca rosa, con le immagini di un confronto in studio in cui Armando Incarnato si lascia andare alle lacrime, rivelando una drammatica verità. Il napoletano è da poco tornato nel programma, che si basa sulla ricerca dell’amore, e sta conoscendo nuove dame nel contesto del trono over, parallelo a quello classico con tronisti under 40.

Tuttavia, i suoi attacchi a Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano e ora protagonista del trono over, hanno suscitato perplessità nella conduttrice, che si è chiesta pubblicamente perché Incarnato sembri più interessato al percorso degli altri che alla sua conoscenza delle dame.

“Però dobbiamo chiarirci – parte il confronto in studio con un Armando tra le lacrime, che spiega la sua situazione al confronto con Maria De Filippi -, io non ce l’ho con te, non sei tu il problema …neanche Mario… Il problema non é il contesto… il problema sono io“.

Dietro quella che può sembrare essere un’aggressività, la sua, impostata ai fini di visibilità e successo per un tornaconto economico, si cela in realtà l’irrequietezza di un padre costretto a vivere separato da Michelle, la figlia che Armando Incarnato ha avuto da una relazione finita.

Armando si racconta in lacrime

“Perché non vivi con serenità? – lo incalza quindi la regina degli ascolti, nel momento TV più virale nel web – chi é Mario starà lui farlo vedere”- Incarnato spiega, quindi, l’origine dell’inquietudine crollando sotto il peso del pregiudizio dell’occhio pubblico che lo giudica ancor prima di provare a conoscerlo e a conoscere la sua verità -“il problema sono io …non ci riesco, hai capito? Io ora ho perso la fiducia negli esseri umani … non ce l’ho con te… a volte venire …dico ‘che vado a fare?’-. Intanto arriva la stretta di mano di Mario, il “rivale”, che mostra supporto verso Armando, con l’opinionista Tina Cipollari che approva: ‘che gesto eroico’.

La drammatica verità di Armando Incarnato svelata a Uomini e donne

“Ci sono momenti in cui, anche durante le ferie, quando mi ritrovo in situazioni di ipocrisia e finzione, rivivo la mia vita…” – continua la triste confessione del cavaliere di Uomini e Donne. “Mi ero promesso di non piangere più, ma non ce la faccio”.

A causa della separazione dalla figlia, Armando Incarnato si sente distrutto: “Passo più giorni senza mangiare che giorni in cui mangio, non riesco a dormire” – spiega. “Non ce la faccio più, è una cosa che mi fa molto male e nessuno può aiutarmi… è grave e non merito la sua assenza. Io ti sto usando” – rivela poi a Maria De Filippi – “ma non per me, per lei… deve sapere che suo padre c’è sempre stato e voglio riavere ciò che ho perso”.

Questa sofferenza spiega le difficoltà che Incarnato vive nel rapportarsi alle donne e agli altri protagonisti del trono over, legate alla mancanza di fiducia verso gli altri: “Non riesco a rapportarmi con nessuno”. “Almeno ora hai spiegato perché non riesci a relazionarti” – commenta Maria De Filippi, accogliendo l’amara verità di Incarnato, e rispondendo indirettamente agli haters che lo criticano anche sui social. “Ecco perché spesso preferisci parlare invece di frequentare qualcuna”.