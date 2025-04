In anticipo di una settimana chiude “Ne vedremo delle belle“. Ad incoraggiare la decisione gli ascolti poco soddisfacenti del programma. Il nuovo show condotto da Carlo Conti non è riuscito a far breccia nel pubblico ma Carlo Conti non si nasconde ammettendo che il flop c’è stato e che è da ricercarsi anche nella mancanza di pepe tra le protagoniste. In sostanza, le showgirl erano interessate più a mettere in mostra il loro talento nel ballo e nel canto piuttosto che a dar spettacolo con litigi o altro. C’è da dire che qualche soddisfazione ce l’ha regalata Valeria Marini che ha sfidato la Pellegrino che a suo dire non sapeva fare niente e che ha abbandonato la chat delle colleghe a causa dei troppi messaggi ricevuti. E pensare che all’inizio, quando il programma doveva partire, le dieci concorrenti ai nostri microfoni avevano parlato a gran voce di solidarietà femminile e di clima goliardico, “Nessuna competizione tra noi”, era stata la risposta più data (potete cercare e verificare).

“Ne vedremo delle belle”, Valeria Marini, Matilde Brandi e Patrizia Pellegrino commentano la chiusura anticipata

Ora con la notizia della chiusura anticipata del programma, noi di SuperGuida TV abbiamo intercettato in esclusiva alcune delle protagoniste del programma per avere da loro una reazione a caldo. Valeria Marini ha dichiarato: “Sono d’accordo con la dichiarazione di ieri di Carlo Conti, è una decisione presa perché l’ultima puntata sarebbe andata in onda il sabato di Pasqua e quindi è stata chiesta di slittarla e Carlo ha deciso di chiuderla in anticipo”. Dispiaciuta per la chiusura del programma Matilde Brandi: “Mi dispiace tantissimo, ringrazio Carlo, gli autori e la Rai per avermi dato la possibilità di fare queste quattro puntate. Il format era divertente, simpatico, leggero. Forse dovevamo fare più dinamica tra noi ma scontrarci contro la De Filippi non era un’impresa facile. La vedo più positiva che negativa”.

Secondo Patrizia Pellegrino, il programma avrebbe avuto più chance se fosse andando in onda il venerdì anziché il sabato, nello stesso giorno in cui è programmato anche Tale e Quale Show, format di successo di Carlo Conti: “Secondo me è stato sbagliato il giorno della messa in onda, non sono stati furbi. Ho notato che il pubblico si stava cominciando ad affezionare a noi. Dopotutto si tratta di un programma nuovo, sperimentale, io l’ho trovata un’idea stupenda. Io e le mie colleghe abbiamo dato il massimo, siamo contente di quello che abbiamo fatto. E’ stato un onore lavorare con Carlo e gli autori, spero che possano capitare altre occasioni”.

Patrizia Pellegrino ha poi commentato le dichiarazioni di Carlo Conti: “Credo di essere stata insieme a Valeria quella che ha fatto più casino in assoluto e quindi non penso che ce l’aveva con me. Secondo me se non è andata bene non è perché è mancato il pepe tra noi ma voglio lanciare un’accusa alla giuria che ridacchiava quando noi ci esibivamo. Qualche persona mi ha scritto oggi dicendomi che chi sedeva in giuria ci prendeva in giro prima e durante l’esibizione. Non voglio scagliarmi contro la giuria ma ho ricevuto questi feedback che mi hanno fatto riflettere”.