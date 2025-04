Giovanni Vernia, noto per la sua abilità nel trasformarsi in personaggi celebri, continua a sorprendere il pubblico di GialappaShow, in onda ogni lunedì alle 21:30 su TV8. Nell’ultima puntata, ha portato in scena una versione inedita di Damiano David, leader della band Måneskin, offrendo agli spettatori un’interpretazione fresca e originale. ​

Giovanni Vernia e l’imitazione di Damiano David a GialappaShow

GialappaShow, condotto dalla storica Gialappa’s Band insieme al Mago Forest e a co-conduttori diversi per ogni episodio, è tornato su TV8 con una nuova formula che combina comicità, satira e musica. La trasmissione vanta un cast ricco di talenti, tra cui Valentina Barbieri, Brenda Lodigiani, Max Giusti, Ubaldo Pantani e, appunto, Giovanni Vernia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV8 (@tv8it)

La scelta di Vernia di interpretare Damiano David aggiunge un tocco di attualità al programma, riflettendo l’attenzione dei media e del pubblico verso il fenomeno internazionale rappresentato dai Måneskin. Questa parodia offre uno sguardo ironico e affettuoso alla popolarità della band, consolidando la capacità del programma di commentare e reinterpretare la cultura pop contemporanea.​

La presenza di co-conduttori come Elodie, che ha recentemente affiancato il Mago Forest, dimostra l’impegno del programma nel coinvolgere figure di spicco del panorama musicale italiano, creando un mix vincente di intrattenimento e satira.

Con un mix di novità e tradizione, GialappaShow continua a intrattenere e sorprendere il pubblico, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca satira intelligente e riferimenti alla cultura popolare italiana.