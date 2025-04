“Stasera tutto è possibile“, il comedy show campione d’ascolti del martedì sera condotto da Stefano De Martino è giunto al gran finale. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera, martedì 8 aprile 2025.

Stasera tutto è possibile 2025, ospiti 8 aprile

Stasera, martedì 8 aprile 2025, dalle ore 21.20 va in onda la decima ed ultima puntata di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show presentato Stefano De Martino su Rai 2. Il comedy show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine, è cresciuto in termini di ascolti nel corso delle settimane diventando il programma leader del martedì sera. Per il gran finale Stefano De Martino ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori; una puntata che si preannuncia una grande festa con ospiti: Emma Marrone, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo.

Naturalmente non mancherà la presenza di alcuni ospiti, presenza fissa nel cast del comedy show: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Anche questa sera l’obiettivo è uno solo: divertirsi e far divertire il pubblico da casa.

Stasera tutto è possibile 2025, i giochi e cast

Al centro di Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino, ci sono i giochi con cui gli ospiti devono mettersi alla prova. Da “Travel Step” a “Ma che bontà”, senza dimenticare “Segui il labiale”. Una menzione a parte merita il gioco cult, oramai diventato una vera e propria icona del programma: La Stanza Inclinata.

Presenti, anche nella finale, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro. Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è il martedì in prima serata su Rai2.