Giulia Salemi sbarca in Rai. L’influencer e conduttrice torna in tv in un noto programma in onda su Rai 1. La Salemi a quanto pare sarà ospite fissa nelle quattro puntate de La Vita in Diretta in onda al sabato pomeriggio dal prossimo 16 settembre 2023.

Giulia Salemi sbarca in Rai a “La Vita in Diretta”

Dopo la sua esperienza come voce del popolo social durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si appresta a una nuova entusiasmante esperienza tv. Questa volta, l’ex volto di casa Mediaset approda sulla prima rete della tv nazionale: Rai Uno.

Giulia Salemi sarà infatti ospite fissa delle quattro puntate speciale de La Vita In Diretta, una edizione speciale del programma condotto dal giornalista e conduttore tv Alberto Matano, che andrà in onda di sabato pomeriggio. Ad annunciare l’arrivo di Giulia Salemi nel salotto tv di Rai uno, è stato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela.

Dopo l’arrivo di Sonia Bruganelli, un’altra protagonista del Grande Fratello Vip è stata quindi arruolata da Alberto Matano. A quanto pare, la Rai sta puntando molto sui volti che hanno saputo emergere sui canali tv della concorrenza. Una mossa sicuramente astuta, visti i grandi consensi di pubblico riscontrati dai diretti interessati durante le loro esperienze al GFVIP.

I nuovi progetti televisivi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Oltre alla nuova avventura in casa Rai al fianco di Alberto Matano a La Vita In Diretta, per Giulia Salemi ci sono anche altri progetti in procinto di iniziare. A breve debutterà come conduttrice insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli del programma Ex On The Beach Italia. Per la Salemi non finisce qui: ben presto dovrebbe essere il volto di uno show tutto suo, un format dedicato al mondo del make up dal titolo Salotto Salemi. Da tempo per la coppia Salemi-Pretelli si parla anche di un progetto che li vede protagonisti entrambi e che dovrebbe avere come titolo: Casa Prelemi.