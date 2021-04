Dopo il successo conquistato nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, per lei si sono accesi i riflettori sulla conduzione. Dal 16 aprile Giulia Salemi debutterà su Mediaset Play nel programma “Salotto Salemi”. Un format condotto e ideato dalla padrona di casa che ospiterà di volta in volta donne dello spettacolo ma anche dei social. Make up e confessioni tra amiche saranno gli ingredienti di questo nuovo progetto televisivo. In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Giulia ci ha parlato del suo esordio alla conduzione in solitaria rivelandoci anche i nomi delle ospiti. Tra queste ci sarà Dayane Mello con cui di recente la Salemi ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Una persona che insieme a Pierpaolo le è stata vicino nei momenti in cui in molti le avevano voltato le spalle tanto che commentando il loro rapporto Giulia la definisce una bella pagina di amicizia. Intanto, qualche settimana fa, anche Tommaso Zorzi è approdato su Mediaset Play con il programma “Il punto Z”. Nel corso della chiacchierata, domandiamo a Giulia una riflessione sul ribaltamento del cliché in base al quale i giovani in tv non facciano la gavetta. A tal proposito, ha citato anche Tommaso definendolo un apripista. Poi abbiamo parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e di come l’abbia vissuta rispetto a due anni fa. Non vuole sbilanciarsi anche se parlando di Pierpaolo Pretelli si ha la sensazione che lei abbia trovato l’anima gemella. Parlando di reality, Giulia ci rivela di aver sfruttato questa opportunità per farsi conoscere al meglio ma di essere pronta a spiccare il volo. Le piacerebbe però vestire i panni come opinionista del Grande Fratello Vip: “Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”. Se L’Isola dei Famosi ha bisogno di Tommaso Zorzi, noi siamo dell’idea che il Grande Fratello Vip abbia bisogno di una donna come Giulia Salemi. Siete d’accordo?

Intervista esclusiva a Giulia Salemi

Giulia, dal 16 aprile sarai al timone di “Salotto Salemi”. Com’è nata l’idea di questo format?

“Salotto Salemi” è un progetto amatoriale nato sui social durante lo scorso lockdown. Sono contenta perché sono riuscita a trasformarlo in un format a tutti gli effetti. Devo ringraziare il mio team ma anche gli sponsor e l’editore che mi hanno permesso di coronare il sogno di debuttare in veste di conduttrice. Saranno sei appuntamenti e in ognuno avrò delle ospiti. Si tratta di donne che stimo e con cui condividerò delle riflessioni.

Questa è la tua prima esperienza alla conduzione in solitaria. Dai l’impressione di essere molto sicura di te. Lo sei anche stavolta o hai qualche paura in più?

Pur dando l’impressione di essere sicura di me, ammetto di essere un’insicura cronica. Da quando sono piccola sono sempre alla ricerca di persone che possano darmi delle conferme. Questo mio debutto alla conduzione mi mette agitazione. Ho lavorato però anche su questo aspetto e siccome sono felice che questo mio progetto abbia trovato spazio su un’importante piattaforma voglio essere ottimista. Sono una persona che ama le sfide e questa è una bella prova.

Nel tuo salotto ospiterai tanti volti noti del mondo dello spettacolo e dei social. Cosa ti ha conquistato di loro?

Sono donne con un vissuto importante alle spalle. Alcune sono amiche, altre mi hanno incuriosito e altre ancora sono state delle vere e proprie imprenditrici di loro stesse. Ho voluto ospitare Dayane Mello con cui ho condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip. Lei ad oggi è una mia amica tanti che in molti ci hanno definito il plot twist, il colpo di scena finale più bello di questa edizione. Abbiamo dimostrato che nonostante le avversità può esistere un’alleanza al femminile. Poi nel mio salotto ci saranno anche Paola Di Benedetto con cui ho condiviso l’avventura di “Disconnessi on the Road” e Martina Hamdy che ho conosciuto in occasione della mia prima partecipazione al Grande Fratello Vip. E poi ho voluto Arianna Cirrincione perché ha incontrato anche lei come me l’amore sotto i riflettori ed è stata vittima di critiche e pregiudizi. Siccome il suo fidanzato Andrea Cerioli è all’Isola dei Famosi insieme a mia mamma faremo un taglia e cuci sul loro rapporto e proveremo a capire se soffierà aria di pace o di guerra. Per concludere ci saranno Veronica Ferraro, apripista insieme a Chiara Ferragni del mondo delle fashion blogger e poi l’irriverente Gaia Zorzi. Ero molto curiosa di incontrarla. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e sono rimasta piacevolmente stupita da lei sia dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista del make up. Lei non ama truccarsi ma è rimasta felice del make up che le ho realizzato.

Hai parlato di Dayane Mello. In che modo l’esperienza del Grande Fratello Vip ha influito sul vostro rapporto? Vi siete riscoperte più complici?

Appena sono entrata nella casa tra di noi si è creata una bella alleanza. Abbiamo avuto dei momenti di discussione e di incomprensione che però si sono azzerati con la morte di suo fratello. Le avevo promesso che ci sarei stata dentro la casa e fuori e ho mantenuto la mia promessa. Lo stesso ha fatto lei con me. Nel momento in cui un po’ tutti mi hanno voltato le spalle e le persone che reputavo amiche mi hanno abbandonato lei è stata la persona che assieme a Pierpaolo è rimasta al mio fianco. Ad oggi, Dayane è la persona che sento con maggiore costanza.

Non mancheranno i consigli di bellezza. Da ragazza ti sei sempre sentita bella?

Al contrario, mi sono sempre sentita brutta. Nel libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” ho raccontato degli episodi in chiave ironica relativi alla mia infanzia. A scuola non mi sentivo accettata e ho sofferto. Solo di recente sono riuscita a metabolizzare le delusioni del passato e ho imparato a non permettere più agli altri di farmi sentire sbagliata. Nell’ultimo anno ho acquisito maggiore consapevolezza del mio corpo perché ho smesso di stare male per tutto ciò che non posso essere imparando ad accettarmi per come sono. Avere poi un ragazzo come Pierpaolo che mi fa sentire unica, bella e speciale mi ha aiutato tanto a risolvere questo complesso che è anche il suo. E’ qualcosa che ci accomuna e su cui ci stiamo aiutando l’un l’altro.

Nel format raccoglierai anche le confidenze delle tue ospiti. Con chi ti confidi se hai qualche problema?

Mi confido con mamma anche se ora non posso farlo perché è all'”Isola dei Famosi”. Sono orgogliosa di mia mamma perché si sta rivelando pazzesca. Quando ho qualche problema cerco anche i consigli del mio amico stilista Matteo Evandro. Siamo arrivati entrambi a Milano avendo in tasca pochi soldi ma con tanti sogni nel cassetto. E’ bello sapere che ora che sto realizzando i miei sogni, li sta realizzando anche lui.

Tirando le somme, sei una che riceve o che dà più consigli?

Sono bravissima a dare consigli, un po’ meno a praticarli su me stessa. Prima chiacchieravo tanto e ora ho imparato ad ascoltare di più. Accetto consigli soprattutto quando si tratta di critiche costruttive. Anche con Pierpaolo intavoliamo dei discorsi o dei dibattiti da cui possono scaturire delle riflessioni importanti.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi conduttori su Mediaset Play

Tu e Tommaso Zorzi state riscuotendo molto successo e ora vi unisce anche il fatto di essere conduttori. State ribaltando il clichè secondo cui i giovani in tv non fanno più gavetta. Ne sei consapevole?

Io e Tommaso siamo dell’Ariete e abbiamo entrambi tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Siamo due ragazzi determinati, con ambizioni simili e diverse, che stanno riuscendo a coronare i loro sogni. Oggi la televisione ha pochi spazi e quelli che ha se li tiene stretti difendendoli con le unghie. Sta a noi che proveniamo dal mondo social creare dei contenuti inediti usando nuovi linguaggi convertendo il mondo virtuale in quello televisivo. Tommaso è un apripista a tutti gli effetti.

Parlando della carriera e del futuro, c’è un programma televisivo che più ti stuzzica?

Ci sono tanti programmi che mi piacciono e che in futuro mi piacerebbe sperimentare. Vorrei approdare alla conduzione di un format basato sulle interviste perché amo parlare e intrattenermi con le persone.

Quella del Grande Fratello Vip non è stata per te la prima esperienza nel reality. Come te la sei vissuta stavolta? Con quali consapevolezze sei entrata e quali nuove consapevolezze hai acquisito una volta uscita?

Quando ho partecipato al primo Grande Fratello Vip ero piccola ed è stata un’esperienza che mi ha travolto la vita. Ora sono donna e mi sento più matura. Sono entrata per la seconda volta nella casa consapevole di essere pronta psicologicamente per affrontare l’esperienza al meglio. Ho resistito un po’ anche se dopo un mese e mezzo sono stata travolta da alcune dinamiche più grandi di me. E’ stato qualcosa di inaspettato perché mai avrei pensato di innamorarmi di Pierpaolo. Mi ero ripromessa categoricamente di vivere questa esperienza da sola perché volevo sfruttarla per farmi conoscere di più. I miei sentimenti hanno preso il sopravvento ma non mi pento di nulla. Pierpaolo è una conferma anche fuori dalla casa ed è un ragazzo che ho sempre desiderato in quanto puro e semplice. Tra di noi c’è una bella complicità e guardandomi indietro posso dire che valeva la pena di affrontare tutto quello che è successo. Sono colpita positivamente dall’affetto dell’esercito Prelemi che ha empatizzato con noi dandoci sostegno. Dal punto di vista umano, sono uscita dalla casa ancora più forte. Ho provato sulla mia pelle l’amicizia, l’amore ma anche la delusione. La sofferenza però fortifica e io una volta uscita dalla casa ho capito dove ho fatto bene ma anche dove ho sbagliato.

Giulia Salemi e l’amore per Pierpaolo Pretelli

Parlando di Pierpaolo, dopo le delusioni, non hai avuto paura di dare nuovamente fiducia? C’è stato un momento preciso in cui hai capito che potevi lasciarti andare al sentimento?

All’inizio non l’accettavo e rifiutavo il pensiero di potermi innamorare di nuovo. Appena ho sentito le farfalle nello stomaco ho pensato che i miei piani si stavano scombinando un’altra volta. Quando il 6 dicembre ci siamo baciati sotto il vischio abbiamo capito che era successo qualcosa che desideravamo entrambi. Quello è stato il punto di non ritorno. Ad oggi credo in lui, in noi, anche se preferisco non sbilanciarmi perché sono superstiziosa. Sto crescendo e voglio avere un uomo al mio fianco. Pierpaolo è un uomo con sani valori e principi, un padre presente con suo figlio. In questo rapporto ci sosteniamo e cresciamo insieme.

Ti senti pronta per costruire una famiglia o invece non ami pianificare?

Sogno una famiglia a maggior ragione provenendo da una famiglia di separati. Cerco una persona con cui costruire un futuro. Potrebbe essere Pierpaolo ma non voglio sbilanciarmi troppo. Posso dire che tra di noi c’è tanta concretezza e quando arriverà il momento opportuno sono sicura che il resto verrà da sé.

Ai reality lasci una porta aperta? Ti ci vedresti come opinionista?

Non so se mi piacerebbe partecipare nuovamente ad un reality. Per ora due edizioni del Grande Fratello Vip e Pechino Express bastano e avanzano. L’opportunità per farmi conoscere l’ho avuta e ora mi piacerebbe sperimentare la conduzione. Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me.

Quando ti guardi indietro e rifletti su tutto quello che hai fatto nel frattempo, cosa pensi? Ti senti soddisfatta?

Sono dell’idea che ogni giorno si possa fare qualcosa per migliorarsi. Il passato è passato e non esiste la macchina del tempo. Sono soddisfatta del mio percorso perché tutto quello che ho fatto mi ha portato ad essere la persona che sono oggi. Gli errori mi hanno fortificato, i successi mi hanno fatto capire che ero sulla strada giusta pur facendomi rimanere con i piedi a terra. Questo è il mio momento migliore perché sto crescendo, sto maturando, ho delle ambizioni, delle amicizie, un amore. Ho trovato il mio equilibrio.

Ecco Giulia a Domenica Live di questa settimana: