E’ stata tra i personaggi più amati e discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dayane Mello era la favorita per la vittoria finale tanto che il suo quarto posto ha sorpreso e stupito il pubblico da casa. Un’esperienza vissuta tra alti e bassi, tra gioie ma anche dolori come quando Dayane si è trovata a dover affrontare la notizia della scomparsa di suo fratello. Tante sono state le critiche che le sono piovute addosso, in particolare quelle che hanno riguardato la sua amicizia con Rosalinda Del Vesco. Oggi però tra loro sembra essere tornato il sereno.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Dayane ha fatto un bilancio di questa sua esperienza rivelando quali sono state le sensazioni che l’hanno accompagnata nel corso della finale. Ripete che il suo obiettivo era di mettersi alla prova e sottolinea di essere stata orgogliosa del suo percorso. Nelle scorse settimane Dayane aveva manifestato un po’ di insofferenza nei confronti di Rosalinda Del Vesco lasciandosi andare a delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. Oggi però la Mello è tornata a parlare del loro rapporto e lo ha fatto in un un tono più distensivo: “Rosalinda è stata una persona con cui ho condiviso molto. Ciò che mi piace di lei è la sua forza travolgente, capace di riuscire a vedere il lato positivo in ogni momento. Come in ogni amicizia possono esserci delle divergenze. Anche oggi, al di fuori della Casa continuo a provare un profondo rispetto ed affetto per Rosalinda”, ha dichiarato.

Poi, nel corso della chiacchierata, Dayane ha parlato dei due opinionisti dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Si è anche sbilanciata sul suo futuro professionale dichiarando che non esclude in futuro di vestire i panni da opinionista. A quanto pare, sembra che Dayane Mello diventerà conduttrice a breve di un programma Mediaset. Per ora però non ci sono state né conferme né smentite. Quello che possiamo invece rivelarvi con assoluta certezza è che Dayane sarà ospite di Giulia Salemi nel nuovo format “Salotto Salemi” in onda dal 16 aprile su Mediaset Play. Sul suo rapporto con la Salemi, Dayane ha rivelato: “Avevo già avuto occasione di conoscere Giulia maggiormente al Festival di Venezia. Se ho accettato il suo invito per il suo programma è perché penso sia una ragazza molto in gamba. Non posso che augurarle il meglio”. Dayane ha dimostrato all’interno della casa di non avere peli sulla lingua, asfaltando con classe chiunque le andasse contro. E se fosse lei a sostituire nella prossima edizione del Grande Fratello Vip Antonella Elia in veste di opinionista?

Dayane Mello, intervista esclusiva

Dayane, cosa ti ha spinto a partecipare al Grande Fratello Vip? Come hai vissuto questa esperienza?

Ciò che mi ha spinto a partecipare a quest’edizione del Grande Fratello Vip è stato il bisogno di mettermi nuovamente in gioco. Finora i reality a cui ho preso parte hanno sempre messo alla prova alla prova la mia forma fisica. Questa volta, invece, ho voluto sfidare nuovamente me stessa ed accettare una prova di carattere psicologico: vivere sei mesi con gli altri concorrenti, lontana dai miei affetti.

Sei sempre stata una delle favorite per la vittoria e il tuo quarto posto ha lasciato incredulo anche il pubblico a casa. Sei rimasta sorpresa?

Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato ma non posso nascondere di non averlo sperato. Come già anticipato, volevo dimostrare a me stessa di riuscire a sostenere questa sfida ed arrivare ad ottenere questo risultato mi ha permesso di vivere l’ultimo mese di gioco in totale serenità.

A tal proposito in una recente intervista Stefania Orlando ha dichiarato di essere rimasta delusa dal tuo comportamento perché tu le avresti detto che la tua vittoria più grande sarebbe stata sfidare lei e non Pierpaolo. Come mai questa scelta?

La più grande vittoria è stata in primis aver avuto l’opportunità gareggiare fino alla fine. Esser nominata come prima finalista per quest’edizione è stato del tutto inaspettato. Mettermi alla prova era il mio obiettivo e credo di averlo raggiunto, per questo non posso che essere orgogliosa del mio percorso.

All’interno della casa è stato molto discusso il tuo rapporto con Rosalinda. Cosa vuoi replicare a chi ti ha accusato di aver sfruttato questa storia per visibilità? Pensi che tra te e Rosa possa tornare il sereno?

Rosalinda è stata una persona con cui ho condiviso molto. Ciò che mi piace di lei è la sua forza travolgente, capace di riuscire a vedere il lato positivo in ogni momento. Come in ogni amicizia possono esserci delle divergenze. Anche oggi, al di fuori della Casa continuo a provare un profondo rispetto ed affetto per Rosalinda.

Poche settimane fa, tu e Elettra Lamborghini avete stupito il web postando su Instagram una foto insieme. State lavorando insieme a qualche progetto?

In realtà il nostro incontro è stato casuale. Elettra è una persona estremamente carismatica e sono contenta di averla conosciuta. Attualmente non abbiamo nulla in programma ma chissà. Sicuramente in futuro non escluderei collaborazioni con lei.

Tu hai partecipato anche al reality “L’isola dei famosi”. Come se la sta cavando Tommaso Zorzi nei panni di opinionista?

Onestamente nell’ultimo periodo ho avuto la testa impegnata altrove e non ho seguito bene L’isola dei famosi. Quello che posso sicuramente dire è che Tommaso è un abile comunicatore, capace di intrattenere e molto divertente quindi immagino che nel ruolo di opinionista ci stia bene.

Considerando che ormai conosci bene le dinamiche del reality, ti piacerebbe in futuro vestire i panni di opinionista?

Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia.

Intanto sarai ospite nel programma di Giulia Salemi, “Salotto Salemi”. Il Grande Fratello Vip vi ha dato l’occasione per conoscervi meglio? In cosa hai apprezzato di più Giulia?



In realtà avevo già avuto occasione di conoscere Giulia maggiormente al Festival di Venezia. Se ho accettato il suo invito per il suo programma è perché penso sia una ragazza molto in gamba. Non posso che augurarle il meglio.