A soli vent’anni ha già calcato palcoscenici internazionali, conquistato milioni di visualizzazioni sul web e collaborato con nomi importanti della musica francese e italiana. Eppure, per Giulia Falcone, il percorso è ancora tutto da scrivere. Classe 2006, la giovane cantante sta iniziando a farsi conoscere anche dal pubblico italiano grazie al remix di Fantôme, il brano che la vede accanto a Cristiano Malgioglio. Un incontro artistico inaspettato, che rappresenta anche una nuova tappa di un cammino iniziato molto presto e sviluppatosi soprattutto lontano dall’Italia.

Intervista a Giulia Falcone

Intervistata da noi di SuperGuidaTV, Giulia ha raccontato le emozioni legate a questa collaborazione, le esperienze che l’hanno fatta crescere e i progetti che vorrebbe realizzare in futuro. «Diverso, tortuoso e impegnativo»: sono queste le tre parole con cui descrive il proprio percorso. Nonostante i risultati raggiunti, infatti, farsi strada nel mondo della musica non è stato sempre semplice. Da bambina partecipava a concorsi in tutta Italia, accompagnata dai genitori, poi il periodo della pandemia l’ha portata a concentrarsi sui social. Da lì sono arrivate le prime importanti occasioni all’estero, dalla Francia al Kazakistan, fino alle esperienze legate alla Cina.

Il duetto con Cristiano Malgioglio: «Ero felicissima e molto sorpresa»

Tra le novità più importanti c’è il remix di Fantôme con Cristiano Malgioglio. Una collaborazione che Giulia non avrebbe mai immaginato e che ha accolto con grande entusiasmo. «Non immagini subito di poter cantare un giorno con Cristiano Malgioglio, che vedo tutti i giorni in televisione», ha raccontato. A renderla ancora più felice è stato sapere che l’artista apprezzava la sua voce e le canzoni del suo ultimo progetto.

Malgioglio, oltre a interpretare la parte in italiano, ha scritto proprio il testo della sua sezione del brano. Giulia ha raccontato di essersi trovata molto bene a lavorare con lui, apprezzandone soprattutto la simpatia, ma anche la precisione e l’attenzione ai dettagli. «Ce ne fossero di persone che, nonostante abbiano una carriera brillante, continuano a mettere lo stesso impegno nel proprio lavoro», ha osservato.

Un atteggiamento nel quale la giovane cantante si riconosce: si definisce infatti una persona esigente, precisa e puntigliosa, caratteristiche che cerca di gestire per non diventare troppo severa con se stessa.

Fantôme e il significato della perdita

Il brano affronta temi delicati come la fine di un amore, il rifiuto e la paura di perdere qualcuno. Emozioni che, con il passare del tempo, hanno assunto un significato diverso anche per Giulia. Quando ha scritto la canzone, infatti, alcune sensazioni erano ancora qualcosa che osservava e cercava di raccontare attraverso la musica. Oggi, invece, sente di aver vissuto personalmente esperienze simili.

«Ho vissuto sia l’allontanamento da qualcuno che ti respinge, che ti rifiuta, sia la paura di perdere una persona che ami», ha spiegato. Una consapevolezza che le permette di interpretare il brano con una sensibilità nuova.

La scelta del francese non è casuale. La versione originale di Fantôme nasce proprio in questa lingua, che Giulia considera ormai parte della propria identità. «Il francese è una lingua che oggi parlo esattamente come l’italiano», ha raccontato, ricordando anche che le sue prime soddisfazioni sui social sono arrivate grazie a un’interpretazione in francese. Due lingue, dunque, che sente entrambe sue: l’italiano per le proprie origini, il francese perché, come ha detto con una bella immagine, «mi ha un po’ adottata».

Da The Voice allo Zénith di Lille: le esperienze che l’hanno fatta crescere

Il percorso internazionale di Giulia è passato anche da The Voice: La Plus Belle Voix e dal palco dello Zénith di Lille. Esperienze che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, soprattutto dopo il lungo periodo in cui, durante la pandemia, aveva smesso di esibirsi dal vivo.

Tornare su un palco importante non è stato immediato. La cantante ha raccontato di aver affrontato anche momenti di ansia e la paura di non essere abbastanza. Proprio quelle esperienze, però, le hanno permesso di ritrovare sicurezza e di confrontarsi con artisti affermati. Nel suo percorso ci sono anche incontri e collaborazioni con personalità come Carla Bruni, Serge Lama e Dimash Kudaibergen.

Tra i ricordi più belli c’è proprio un momento trascorso in studio con Carla Bruni. Dopo aver terminato una sessione di registrazione, le due hanno iniziato a curiosare tra gli oggetti e le particolarità dello studio parigino, tra cui una collezione di tazzine da caffè colorate. Un episodio divertente, immortalato anche in un reel pubblicato su Instagram.

Nel 2024 è arrivata un’altra soddisfazione: la vittoria al concorso NRJ Talent, davanti a circa 20.000 persone. Un risultato che le ha permesso di esibirsi all’NRJ Music Tour e che Giulia ricorda con sorpresa e gratitudine, soprattutto nei confronti della propria community, che l’ha sostenuta durante la competizione. Non sono mancati, naturalmente, anche i rifiuti e le porte chiuse: «Ogni volta che riesco in qualcosa ne vado fiera, perché vedo i sacrifici e gli sforzi che iniziano a prendere forma».

Giulia Falcone sogna Sanremo 2027: «Sarebbe un onore»

Adesso, dopo tante esperienze all’estero, Giulia guarda con interesse anche al panorama italiano. E tra i palcoscenici che vorrebbe raggiungere c’è naturalmente quello del Festival di Sanremo. Alla domanda su una possibile partecipazione o un’apparizione come ospite, magari nell’edizione 2027 affidata a Stefano De Martino, la cantante non nasconde il proprio entusiasmo.

«Mi piacerebbe molto, per me sarebbe un onore», ha dichiarato. Finora si è concentrata soprattutto sui progetti internazionali, senza presentare un brano al Festival, ma oggi sente di avere diverse canzoni in italiano che potrebbero essere adatte alla manifestazione. «Chissà, magari l’anno prossimo presentare qualcosa sicuramente mi farebbe tanto piacere», ha aggiunto.

E dopo Cristiano Malgioglio? Giulia preferisce non svelare troppo. Si definisce una persona impulsiva e misteriosa, capace anche di svegliarsi una mattina e decidere di cantare in cinese. Per il futuro, insomma, promette sorprese e non esclude nuove collaborazioni, anche molto diverse tra loro.

Tra i suoi desideri ci sono due nomi che raccontano bene i suoi gusti musicali: Claudio Baglioni, che considera il proprio idolo italiano fin da quando era bambina, e Mina. «Mina rimane sempre un punto fermo», ha confidato. E proprio pensando a un possibile incontro artistico con la grande interprete, Giulia si è detta aperta a inviarle un brano.

La giovane cantante non nasconde, infine, di percepire nel panorama italiano poco spazio per alcuni generi musicali, ma non vuole porsi limiti: è pronta a sperimentare e a mescolare sonorità e sensibilità differenti. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale, la sua prossima sfida potrebbe essere proprio quella di farsi conoscere sempre di più in Italia.