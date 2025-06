Una serata evento imperdibile andrà in onda martedì 24 giugno in prima serata su Canale 5: arriva “Gigi & Friends – Sicily For Life”, un grande show di musica, emozioni e solidarietà con protagonista Gigi D’Alessio e un cast eccezionale di ospiti.

Gigi & Friends – Sicily For Life, Gigi d’alessio in concerto: gli ospiti

Lo stadio Renzo Barbera di Palermo si trasformerà in un’arena di musica e condivisione. A infiammare il pubblico sarà Gigi D’Alessio, che canterà i suoi successi più amati, affiancato da duetti inediti e performance indimenticabili insieme a:

Elodie

Fiorella Mannoia

Geolier

Noemi

Sal Da Vinci

The Kolors

Clementino

LDA

Rosario Miraggio

Elena D’Amario

Alessandro Siani

Una line-up d’eccezione che unisce generazioni e stili diversi, per uno spettacolo ricco di ritmo, emozioni e grandi momenti live.

Musica e impegno: un evento a favore della solidarietà

“Gigi & Friends – Sicily For Life” non è solo un concerto, ma un progetto solidale promosso in collaborazione con la Fondazione Tommaso Dragotto. Durante la serata verrà attivata una raccolta fondi per la realizzazione di un poliambulatorio dedicato alle malattie rare pediatriche presso il Policlinico P. Giaccone di Palermo.

Un’iniziativa dal valore umano e sociale, che unisce il potere della musica all’impegno concreto per il territorio e per chi ha bisogno di cure specialistiche.

Una regia d’autore e una produzione d’eccellenza

Lo show è affidato alla regia esperta di Roberto Cenci, già dietro le quinte dei più grandi eventi televisivi italiani. La produzione è a cura di Friends TV, garanzia di qualità e spettacolarità.

Un appuntamento da non perdere su Canale 5

Martedì 24 giugno, lasciatevi trasportare dalla musica e dalla solidarietà con “Gigi & Friends – Sicily For Life”, in prima serata su Canale 5. Un viaggio tra le emozioni e le note sotto il cielo di Palermo, dove l’arte incontra il cuore