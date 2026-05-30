Cresce l’attesa per la messa in onda in prima serata su Canale 5 del concerto – evento di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli. Una serata all’insegna delle canzoni che hanno segnato la vita artistica e personale del cantautore napoletano che ha celebrato 30 anni di carriera! Scopriamo la scaletta del concerto e gli ospiti.

Scaletta Gigi D’Alessio, concerto Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona

Stasera, sabato 30 maggio 2026, dalle ore 22.00 appuntamento in prima serata su Canale 5, va in onda l’evento musicale “Gigi D’Alessio – Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona“. Il concerto, registrato a giugno dello scorso anno, ha segnato il ritorno del cantautore napoletano allo Stadio Diego Armando Maradona. Un palcoscenico che indubbiamente ha segnato la carriera di D’Alessio che ha cantato lì per la prima volta nel lontano 1997 in quello che una volta era chiamato lo Stadio San Paolo dinanzi a 37 mila persone. Da quella “prima volta” sono trascorsi 29 anni di canzoni e musica con la carriera di D’Alessio che ha definitivamente spiccato il volo grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e al grande successo nazionale e di pubblico.

Ecco la scaletta del concerto – evento di Gigi D’Alessio “Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona”:

Cattiveria e gelosia 30 canzone Non mollare mai Un cuore ce l’hai Il cammino dell’età Meza bucia Mez’ora fa Compagna mia Sconfitta d’amore Comme si fragile Un nuovo bacio Quanti amori Un cuore malato Si te sapesse dicere Non dirgli mai Io vorrei Dove sei Una notte al telefono Primo appuntamento Comme si femmena Body merletto e collant Non raccontarlo al tuo ragazzo Che donna sei Addò sò nato ajere Oj nenna nè Si turnasse a nascere Te voglio bene ancora Spiegame che re O posto d’Annarè Chiove Rosa e lacrime Anna se sposa Na canzone nova Di notte Quando la mia vita cambierà Senza tuccà Episodio d’amore Annarè Sei importante Portami con te Insieme a te Non riattaccare Cient’anne L’ultimo gettone Si tenisse 18 anne Sposa ragazzina Amico cameriere E guaglione e Napule Stelletè Un mese di ritardo Una magica storia d’amore Miele Como suena el corazon Mon amour Fotomodelle un po’ povere Sotto le lenzuola Guagliuncè Buongiorno Napule

Gigi D’Alessio, concerto Stadio Maradona in tv: gli ospiti dell’evento

Durante la serata evento allo Stadio Maradona di Napoli, Gigi D’Alessio per celebrare i 30 anni di carriera ha chiamato amici e colleghi a cui è legato da una profonda stima ed amicizia. Tra gli ospiti previsti ci sono: Elodie e Geolier con cui ha duettato, ma anche Alessandra Amoroso e Clementino.

Non solo D’Alessio per questo speciale concerto ha voluto anche omaggiare Mario Merola e Pino Daniele chiamando alcuni amici ed interpreti della musica napoletana come Franco Ricciardi, Lele Blade ed Enzo Dong. Infine anche la presenza del figlio Luca, nome d’arte LDA, che ha cantato con il papà la canzone “Primo appuntamento 2-0”.