Gigi D’Alessio Una notte a Napoli, la scaletta del concerto allo Stadio Maradona: canzoni ed ospiti

Da
Emanuele Ambrosio
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gigi dalessio maradona
Credits Foto: Angelo Orefice

Cresce l’attesa per la messa in onda in prima serata su Canale 5 del concerto – evento di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli. Una serata all’insegna delle canzoni che hanno segnato la vita artistica e personale del cantautore napoletano che ha celebrato 30 anni di carriera! Scopriamo la scaletta del concerto e gli ospiti.

Scaletta Gigi D’Alessio, concerto Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona

Stasera, sabato 30 maggio 2026, dalle ore 22.00 appuntamento in prima serata su Canale 5, va in onda l’evento musicale “Gigi D’Alessio – Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona“. Il concerto, registrato a giugno dello scorso anno, ha segnato il ritorno del cantautore napoletano allo Stadio Diego Armando Maradona. Un palcoscenico che indubbiamente ha segnato la carriera di D’Alessio che ha cantato lì per la prima volta nel lontano 1997 in quello che una volta era chiamato lo Stadio San Paolo dinanzi a 37 mila persone. Da quella “prima volta” sono trascorsi 29 anni di canzoni e musica con la carriera di D’Alessio che ha definitivamente spiccato il volo grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e al grande successo nazionale e di pubblico.

Ecco la scaletta del concerto – evento di Gigi D’Alessio “Una Notte a Napoli allo Stadio Maradona”:

  1. Cattiveria e gelosia
  2. 30 canzone
  3. Non mollare mai
  4. Un cuore ce l’hai
  5. Il cammino dell’età
  6. Meza bucia
  7. Mez’ora fa
  8. Compagna mia
  9. Sconfitta d’amore
  10. Comme si fragile
  11. Un nuovo bacio
  12. Quanti amori
  13. Un cuore malato
  14. Si te sapesse dicere
  15. Non dirgli mai
  16. Io vorrei
  17. Dove sei
  18. Una notte al telefono
  19. Primo appuntamento
  20. Comme si femmena
  21. Body merletto e collant
  22. Non raccontarlo al tuo ragazzo
  23. Che donna sei
  24. Addò sò nato ajere
  25. Oj nenna nè
  26. Si turnasse a nascere
  27. Te voglio bene ancora
  28. Spiegame che re
  29. O posto d’Annarè
  30. Chiove
  31. Rosa e lacrime
  32. Anna se sposa
  33. Na canzone nova
  34. Di notte
  35. Quando la mia vita cambierà
  36. Senza tuccà
  37. Episodio d’amore
  38. Annarè
  39. Sei importante
  40. Portami con te
  41. Insieme a te
  42. Non riattaccare
  43. Cient’anne
  44. L’ultimo gettone
  45. Si tenisse 18 anne
  46. Sposa ragazzina
  47. Amico cameriere
  48. E guaglione e Napule
  49. Stelletè
  50. Un mese di ritardo
  51. Una magica storia d’amore
  52. Miele
  53. Como suena el corazon
  54. Mon amour
  55. Fotomodelle un po’ povere
  56. Sotto le lenzuola
  57. Guagliuncè
  58. Buongiorno
  59. Napule

Gigi D’Alessio, concerto Stadio Maradona in tv: gli ospiti dell’evento

Durante la serata evento allo Stadio Maradona di Napoli, Gigi D’Alessio per celebrare i 30 anni di carriera ha chiamato amici e colleghi a cui è legato da una profonda stima ed amicizia. Tra gli ospiti previsti ci sono: Elodie e Geolier con cui ha duettato, ma anche Alessandra Amoroso e Clementino.

Non solo D’Alessio per questo speciale concerto ha voluto anche omaggiare Mario Merola e Pino Daniele chiamando alcuni amici ed interpreti della musica napoletana come Franco Ricciardi, Lele Blade ed Enzo Dong. Infine anche la presenza del figlio Luca, nome d’arte LDA, che ha cantato con il papà la canzone “Primo appuntamento 2-0”.

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