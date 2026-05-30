Tutto pronto per il Nameless Festival 2026 in programma dal 30 maggio al 1° giugno nella nuova venue del “Bione” di Lecco. Tre giorni di musica elettronica, urban e club culture con alcuni dei più importanti artisti della scena internazionale e italiana. A guidare il festival saranno tre headliner d’eccezione: Calvin Harris, John Summit e FISHER, protagonisti rispettivamente delle giornate del 30, 31 maggio e 1° giugno.

Calvin Harris inaugura il Nameless Festival 2026

Sabato 30 maggio il pubblico del Nameless Festival 2026 potrà assistere al ritorno in Italia di Calvin Harris, uno dei producer e DJ più influenti al mondo. Accanto a lui saliranno sul palco Sonny Fodera, Andy C, Hybrid Minds, Netsky, [Ivy], A Little Sound, Andromedik, Astrality, Calvin Clarke, Frank Storm, Grace Arribas, Jaden Thompson, Kasablanca, Mason Collective, Mother Inc, Mozey, Stylophonic, Swimming Paul e molti altri. Spazio anche alla scena urban italiana con Nerissima Serpe, 18K, Aira, Davìdd, Enny P, IvanBi, Latrelle, LILCR, Lito, Low-Red, Over Lapa e yesh.

John Summit protagonista della seconda giornata

Domenica 31 maggio sarà invece la volta di John Summit, tra i nomi più richiesti della scena house mondiale. In line up anche HALÕ, Pendulum DJ Set, CINTHIE, Conrad Taylor, DEMETRA & BIANCA, Dyro x Dannic, Goodboys, Jaxx & Vega, Jay Hardway, Kevu, Kiss N’Fly, Manse, Mesto, Mousse T., Nick Havsen, Reebs, Rudeejay, The Shapeshifters, Sick Individuals, Todd Terry e Yasmin. Non mancheranno inoltre artisti della scena urban e alternative italiana come Bello Figo, Diss Gacha, FUCKYOURCLIQUE, Glasond, Hammon, Jasley, Macello e Sadturs & KIID.

Gran finale con FISHER

La chiusura del festival, lunedì 1° giugno, sarà affidata a FISHER, superstar australiana della house music. Insieme a lui si esibiranno Chris Lorenzo, SVDDEN DEATH, Brugio, CRIPTA, Emorfik, Explorers of the Internet, HoneyLuv, Isaac Carter, Liquid Stranger, Luuk Van Dijk, Merk & Kremont, MPH, Nic Fanciulli, Nostalgix, Olive F, Qobra, Ray Volpe, Salomé Le Chat, Tony Romera e ZAPRAVKA. Sul palco anche numerosi artisti italiani pop e urban tra cui CLARA, Sarah Toscano, BELS, Boro, G.Mineiro, Heva, Il Pagante, Lil Jolie, Ludwig e Mated & Ceejay.

Tornano Defected e Glitterbox

Per il terzo anno consecutivo torna la collaborazione tra NAMELESS FESTIVAL e i brand Defected e Glitterbox, che avranno un palco dedicato caratterizzato da ballerini, scenografie spettacolari e produzioni immersive. Per Glitterbox, domenica 31 maggio, si esibiranno CINTHIE, Mousse T., The Shapeshifters, Todd Terry e Yasmin. Il 1° giugno sarà invece il turno di Defected con HoneyLuv, Isaac Carter, Luuk Van Dijk, Nic Fanciulli, Olive F e Salomé Le Chat.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le novità più importanti dell’edizione 2026 ci sono l’eliminazione del sistema dei token e la distribuzione gratuita di acqua, due interventi pensati per migliorare ulteriormente l’esperienza del pubblico. Confermata anche l’iniziativa “Less Names”, il format introdotto lo scorso anno che prevede la presenza quotidiana di un artista segreto a sorpresa sul Main Stage.

Arriva la Lake Como Music Week

Ad anticipare il festival ci sarà la prima edizione della Lake Como Music Week, in programma dal 26 maggio al 1° giugno. Una settimana di eventi, showcase, side activities e talk diffusi tra Lecco e il territorio del Lago di Como, in una delle location paesaggistiche più suggestive d’Italia. Radio 105 sarà radio ufficiale del NAMELESS FESTIVAL 2026, mentre Billboard Italia sarà official media partner insieme al supporto di Linkiesta Etc.