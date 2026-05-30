Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì alla domenica – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 5 giugno: Poyraz viene ferito

Nel corso del’evento organizzato dallo stilista Lodon, Poyraz e Haziran rivelano pubblicamente i progetti di Doygum. L’uomo intende trasformare l’isola e renderla la meta dei sogni per un turismo di massa.

Poco dopo Poyraz viene ferito e trasportato in ospedale, ma riesce a fuggire. La sua sparizione suscita grande preoccupazione tra gli isolani, e mentre tutti sono intenti a cercarlo, la polizia è intenta a smascherare il suo aggressore. Chi lo ha ferito? Poyraz non riesce a credere che possa essere stato Batu, anche se in un primo momento è proprio lui il principale sospettato. Le intuizioni del piccolo imprenditore trovano però conferma nei filmati che gli agenti esaminano con estrema cura: dal video appare infatti evidente che Batu – il giorno dell’aggressione – ha tentato un gesto estremo.

Il ritorno di Poyraz nelle prossime puntate Be my sunshine

La questione della sparizione di Poyraz si risolve nel momento in cui anche Zorba viene ferito gravemente. Il ragazzo deve subire un intervento ed è lo stesso Poyraz a tornare spontaneamente per occuparsi di lui, a differenza di Ayten che viene invece costantemente respinta.

Nel frattempo l’attento esame dei filmati ha ampiamento dimostrato l’innocenza di Batu, e Idil si scusa con lui per averlo sospettato. Il ragazzo però, appare profondamente scosso e abbandona la sala operativa senza dire neppure una parola.

Be my sunshine, trame al 5 giugno: Haziran lascia l’isola

Haziran lascia l’isola diretta a Smirne.

Mentre Poyraz fa fatica a sopportare l’assenza dell’amata dall’isola, la giovane affronta molte vicissitudini. Dopo aver avuto un incidente, Haziran incontra un manager di nome Kutay, che sembra disposto ad aiutarla nella ricerca di un nuovo lavoro.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Un video di Sadik diventa virale e il giovane si ritrova improvvisamente travolto dalla notorietà.

Nel frattempo Biricick scopre che Beyazit boicotta i suoi lavori, inducendo tutti a non voler lavorare con lei.