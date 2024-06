Gigi D’Alessio continua ad emozionare. Ieri, sabato 8 giugno 2024, è iniziata la prima delle otto tappe del concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli. Tutte ovviamente sold out. Tantissimi i duetti realizzati con ospiti che non solo si sono esibiti sui successi di Gigi D’Alessio ma hanno portato anche le loto hit. Un concerto che si è trasformato in spettacolo grazie alla presenza di 54 ballerini, due palchi e una band di 15 elementi.

Gigi D’Alessio: duetti emozionanti e pubblico in delirio

Gigi D’Alessio sceglie ancora una volta Piazza del Plebiscito per il suo concerto a Napoli ‘Uno come te – L’emozione continua‘. La grande novità è rappresentata dalla presenza di due palchi, di cui uno in mezzo alla folla tra le poltrone e le tribune numerate. E proprio da lì che Gigi D’Alessio inizia il suo concerto, tra la sua gente, mentre suona al pianoforte su una piattaforma che si solleva. Poi va sul palco mentre canta ‘Non mollare mai‘ dove lo aspettano gli ‘scugnizzi’ Guè, Geolier e Clementino. Con i primi due ripropone il brano che Geolier ha presentato per la serata dei duetti all’ultimo Festival di Sanremo per poi lasciarsi andare nel suo ultimo singolo ‘Senza tuccà‘.

Tra un brano e l’altro, spuntano diversi ospiti a sorpresa, come spiegato da Gigi D’Alessio mentre cammina tra la folla:

“Al di là degli incontri artistici, vi sono anche incontri umani. Ho fatto un disco nuovo e mi sono fatto un regalo, ho invitato un sacco di amici. Il singolo ‘Nu Dispietto’ non avevo rivelato chi canta, è una persona che non è napoletana ma è napoletana nell’anima”.

Ed ecco salire sul palco B, Elodie in un vestito nero. L’eleganza della sua voce si fonde a quella di Gigi D’Alessio nel nuovo singolo. I due poi salgono sul palco principale dove cantano ‘Io Vorrei‘ seguita da ‘Una magica storia d’amore‘. Si passa dalle nuove alle vecchie generazioni, con un omaggio a Umberto Tozzi che dopo ‘Gloria‘ viene accolto da un minuto di applausi. E ancora, ecco Ernia con ‘Superclassico‘ ed un momento di intrattenimento con Francesco Cicchella che si finge Liberato per poi ironizzare sul numero di figli di Gigi e non solo:

“L’anno scorso hai fatto 5 serate, ora 8. Ma è una serie? Gigirton?”

Toccante l’esibizione di Gigi D’Alessio sulle note di ‘Non dirgli mai‘ dal palco b: è il pubblico a cantare per lui, con il cantante che si emoziona e ringrazia spiegando che il più bel duetto è quello con la sua gente. Non poteva mancare Lda che si esibisce con il padre in ‘Primo appuntamento‘ per poi salire, col corpo di ballo sul palco B, e intonare il suo ultimo singolo ‘Rosso lampone‘. Il finale è tutto per Clementino con le sue barre nella versione di ‘Como suena el corazion‘ e in ‘Cos, Cos, Cos’ con una dedica a tutte le canzoni di Gigi D’Alessio.

Con Annalisa in una nuova versione di mon amour

Durante il concerto, momento anche con Annalisa che per la prima volta canta in napoletano sulle note di ‘Annarè’ che per l’occasione diventa ‘Annalì’. Come spiegato da Gigi D’Alessio:

“Qui siamo pieni di Annarè e Annalì. Anche una nordica ha cantato in napoletano. E sinceramente, l’hai fatta bene, sono proprio sincero“.

Parte quindi la hit ‘Sinceramente‘ con tutto il pubblico in piedi a ballare. A sorpresa i due poi realizzano un mashup delle due loro canzoni ‘Mon amour:

“Devo cantare Mon Amour, vogliamo cantare due mon amour in una? Un’offerta speciale?“.

Lo spettacolo si conclude con i fuochi d’artificio e Gigi D’Alessio che ringrazia tutti. La prima delle otto date è terminata con i fuochi d’artificio. Epilogo perfetto di una serata scoppiettante.