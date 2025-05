Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Francesca Tocca hanno regalato al pubblico un’esibizione di tango carica di sensualità, culminata in un bacio appassionato che ha sorpreso tutti.

Uomini e donne: una sfida di ballo che accende lo studio

La trasmissione si è aperta con una gara di ballo tra la coppia formata da Giuseppe e la sua compagna e l’opinionista Gianni Sperti, che ha danzato con la ballerina professionista Francesca Tocca. La loro performance, intensa e coinvolgente, si è conclusa con un bacio sulle labbra, lasciando il pubblico e i presenti in studio senza parole.

Tina Cipollari, chiamata a giudicare la sfida, ha scherzato chiedendo: “Era previsto nella coreografia?”, mentre Maria De Filippi ha risposto divertita: “Sì, ma non penso così lungo”.

Il video Mediaset:

Il ritorno alle origini di Gianni Sperti

Dopo l’esibizione, Gianni Sperti ha colto l’occasione per ringraziare Maria De Filippi e la redazione, confessando che non entrava in una sala prove da quando era ballerino professionista ad Amici. Questo ritorno alle origini lo ha emozionato profondamente, tanto da commuoversi, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico.

Un momento che resterà nella memoria dei fan

L’esibizione di Gianni Sperti e Francesca Tocca ha aggiunto un tocco di passione e nostalgia alla puntata, rendendola indimenticabile per i fan del programma. Con la stagione di Uomini e Donne che volge al termine, momenti come questi mantengono alta l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico in attesa delle nuove puntate.