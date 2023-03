Mancano ormai pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip – fissata per lunedì 3 aprile in prime time su canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha avuto in studio come opinioniste, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi che si è occupata dei social ha regalato un bel po’ di emozioni ma anche molti momenti trash. Cosa sta succedendo in questi ultimi giorni? Scopriamolo assieme.

Grande Fratello Vip, Edo Tavassi sbrocca contro Micol Incorvaia: “Sei una sfigata”

I Concorrenti sono stanchi, dopo sei mesi di “reclusione” e gli animi sono decisamente esacerbati. In questi giorni Tavassi ha sbroccato contro Micol Incorvaia e l’episodio ovviamente non è passato inosservato all’occhio vigile del popolo del web. Cosa è successo nello specifico? I due Vipponi, che dentro la Casa si sono fidanzati – anche se il web la definisce una coppia finta – hanno litigato per poi riconciliarsi subito dopo.

“Sei una sfigata, vaffan**lo! Stai dando la vittoria a Oriana” – Sbotta Tavassi contro Micol – “Tanto vinco io sto gioco di mer*a, perché i voti dalla Spagna non valgono.”

La Incorvaia replica subito, ma non da donna ferita ma da giocatrice e stratega:

“Se vuoi facciamo buon viso a cattivo gioco, fino alla fine”

Vi postiamo qui un tweet con il video del momento

Dodino e Dodina che fanno capire chi sono veramente!!! Antonella avrà sbagliato i modi, Nikita ci ha visto nuovamente lungo! Per fortuna fuori sappiamo chi siete! Anche se all'ultimo le maschere cadono!!!! #INCORVASSI #donnalisi #nikiters #GFvip pic.twitter.com/fFKXGnsfdR — Il mondo della danza SA (@Ilmondodellada2) March 29, 2023

Parole decisamente pesanti contro colei che dovrebbe essere la sua fidanzata, ma di cui in effetti abbiamo visto zero passione, zero coinvolgimento, zero sensualità, zero tutto insomma.

Ma veramente credete alla "storia" tra Tavassi e Micol? I ragazzi di terza media hanno più passione. #GFVIPParty #gfvip #incorfalsi — Il mondo della danza SA (@Ilmondodellada2) March 27, 2023

Insomma, questa coppia a detta del web fa acqua da tutte le parti, e i due si sono accordati per recitare la coppia di innamorati che nei reality funziona sempre. C’è anche chi ha notato che subito dopo la lite Tavassi è stato chiamato in Confessionale e subito dopo n’è uscito molto calmo e riflessivo tanto da dire a Micol:

“Io lo so che non sono perfetto, io so che sbaglio un sacco, ed io voglio sbagliare il meno possibile. Mi serve l’aiuto tuo. Perchè io non sono perfetto, sbaglio sempre. Ho bisogno di te per capire dove sbaglio”

Sarà Veramente così? Oppure queste sono tutte frasi riportate da quella parte del web che detesta gli Incorvassi? Sapete che i fandom sono spietati e pur di fare vincere o affossare qualcuno dicono tutto e il contrario di tutto. Non ci resta che seguire fino alla fine le dinamiche della Casa per capire se stanno recitando oppure sono veri. Va da sé che subito dopo il Reality, capiremo se questa è una vera coppia oppure no.