Stasera finalmente il Grande Fratello Vip avrà un vincitore o una vincitrice. Stando a quello che si apprende dal mondo social i favoriti sarebbero due o forse tre concorrenti, mentre gli altri avrebbero poche chance. Chi sarà dunque il vincitore? Scopriamo cosa dicono i sondaggi e chi sono i favoriti dei bookmaker.

Grande Fratello Vip Finale: chi alzerà la coppa del vincitore? Ecco cosa dicono i sondaggi

Al televoto come già saprete ci sono Giucas Casella e Jessica Selassiè che si contendono l’ultimo posto per la Finale di stasera lunedì 14 marzo. Gli altri finalisti sono:

Delia Duran

Lulù Selassiè

Davide Silvestri

Barù Gaetani d’Aragona

I sondaggi di lunedì 14 marzo 2022 si orientano soprattutto su due vincitori possibili: Lulù Selassiè e Davide Silvestri. Ma nel televoto in corso pare avere una vittoria schiacciante Jessica Selassiè con quasi il 70% delle preferenze. Naturalmente i sondaggi non sono il televoto per cui la situazione potrebbe essere completamente capovolta, quindi nulla è ancora detto.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Giucas e Jessica. #GFVIP pic.twitter.com/qYRbU7SNNT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2022

Finale Grande Fratello Vip: chi sarà il vincitore del reality? Pronostici e sondaggi sul reality show

Stando agli scommettitori, invece le quote di Snai, Sisal, Eurobet vedono in pole position per la vittoria Lulù Selassiè, Jessica Selassiè e Davide Silvestri. Ma Anche Delia Duran potrebbe farcela dal momento che viene considerata l’outsider di questa edizione.

Insomma per i bookmakers i nomi papabili sono già scritti, ma come sempre dobbiamo aspettare stasera perché il televoto è spesso imprevedibile.

Se all’inizio del reality tutti davano per vincitrice annunciata Soleil Sorge, ora le cose sono molto cambiate. Ma a proposito della Sorge, stasera sarà protagonista di un ballo con Alex Belli sulle note di “Chimica” il brano sanremese di Donatella Rettore e Ditonellapiaga.

Aprite le orecchie, è tempo di anticipazioni per la finale di questa sera del #GFVIP! 💣#Mattino5 pic.twitter.com/gjCiZU2IpK — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2022

Ma non mancheranno altre sorprese per i finalisti di questa edizione. Si parla di un messaggio anche di Bortuzzo per Lulù Selassiè. Inoltre ancora sorprese per Giucas, Davide, Jessica e Barù.

A proposito di questi ultimi due concorrenti: pare che la principessa e il nobile toscano nella famosa capanna si siano scambiati un bacio e che approfondiranno la loro conoscenza fuori dal loft di Cinecittà. Questo lo spoiler che ha fatto Lulù in Confessionale.

#GFVIP, Cosa è successo sotto la capanna tra Jessica e Barù?

È scattato davvero un bacio tra loro?#Mattino5 pic.twitter.com/kDIBCZdpWa — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2022

Sarà veramente così o questa “confessione” arriva come ultima strategia della ship dei Jerù per cui il popolo del web sta letteralmente impazzendo? Staremo a vedere…