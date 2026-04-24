E’ da poco terminata la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 24 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 12a puntata di mercoledì 22 aprile

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 24 aprile 2026 è iniziata con l’ingresso a sorpresa di Ilary Blasi nella casa. La conduttrice ha fatto una sorpresa ai concorrenti lasciando loro un messaggio segreto custodito in una busta stellare destinata ad Antonella Elia, prima finalista di questa stagione. Si entra poi subito nel vivo della puntata con Alessandra Mussolini nuovamente al centro di polemiche e discussioni. Questa volta il confronto è stato con Marco Berry che si è pronunciato con parole poco edificanti verso la ex politica. Poco dopo il ritorno di Paola Caruso nella casa. La concorrente, dopo aver trascorso qualche giorno nel monolocale all’insaputa degli altri vip che credevano fosse stata eliminata, torna nella casa puntando il dito contro tutti i concorrenti.

Spazio poi ad un momento di grande emozione con Alessandra Mussolini che ha condiviso un lato del tutto inedito del suo carattere parlando della sua famiglia e del rapporto conflittuale con il padre. Poi a sorpresa una lettera da parte della sorella Elisabetta. Non mancano i consueti momenti di spettacolo con le esibizioni nel “localino” dove trionfa nuovamente la squadra di Antonella Elia. Sul finale un altro momento emozionante con Lucia che parla del rapporto altalenante con il padre che arriva nella casa per riabbracciarla.

Chi è stato eliminato ieri sera – 24 aprile – dal Grande Fratello Vip 2026? Marco Berry secondo candidato al televoto

Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato decidere chi salvare tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. A stravincere è stata Alessandra Mussolini salvata dal 70% del pubblico. Marco Berry è il concorrente meno votato e di conseguenza il secondo candidato alla prossima eliminazione. Nessun eliminato durante la puntata.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 17 aprile

Durante la undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Marco Berry e Alessandra Mussolini. Chi vuoi salvare tra Marco Berry e Alessandra Mussolini? Il concorrente vip meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione. L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per venerdì 24 aprile su Canale 5!