Si è conclusa da poco la undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda mercoledì 22 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 11a puntata di mercoledì 22 aprile

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di mercoledì 22 aprile 2026 è iniziata come sempre con l’ingresso di Ilary Blasi e i consueti saluti alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si entra poi subito nel vivo con Antonella Elia, la prima finalista di questa edizione, che ha un confronto diretta con Paola Caruso. La ex Bonas di Avanti un altro non ha particolarmente gradito la decisione del pubblico arrivando a pronunciare parole davvero pesanti nei confronti della Elia. Le due si ritrovano faccia a faccia e volano parole grosse. Anche Alessandra Mussolini e Adriana Volpe sono chiamate a dire la propria ed entrambe sottolineano come la reazione della Caruso sia stata davvero esagerata nei confronti della Elia.

Spazio poi al battibecco scoppiato qualche giorno fa tra Alessandra Mussolini e Paola Caruso che sono sempre più distanti nella casa. Anche Francesca Manzini continua a non convincere buona parte della casa che la considera “una bandiera al vento”. Durante la diretta non mancano momenti di grande spettacolo e divertimenti con il ballo sensuale di Raimondo Todaro e Adriana Volpe prima e il simpatico siparietto di Alessandra Mussolini e Paola Caruso nei panni di Paola e Chiara. Infine sul finale una emozionante sorpresa per Renato che riabbraccia la mamma.

Chi è stato eliminato ieri sera – 22 aprile – dal Grande Fratello Vip 2026? Paola Caruso prima candidata alle nomination

Durante la undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato a rendere immune il concorrente più votato e a mandare in nomination il meno votato. Chi vuoi salvare tra Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Alla fine a spuntarla è stata Adriana Volpe concorrente immune, mentre Paola Caruso è la prima candidata all’eliminazione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 17 aprile

Durante la undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Marco Berry e Alessandra Mussolini. Chi vuoi salvare tra Marco Berry e Alessandra Mussolini? Il concorrente vip meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione. L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per venerdì 24 aprile su Canale 5!