A poche ore dall’inizio della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera lunedì 21 novembre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che dovrà fare ancora il punto della situazione rispetto ai nuovi casi di Covid riscontrati nel Loft di Cinecittà.

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni stasera 21 novembre, il verdetto del televoto: Chi sarà il preferito del Pubblico? Ed ancora storie, sorprese e colpi di scena

Infatti anche Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi e quindi sono stati isolati. Stasera dovrebbero rientrare invece in Casa Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi che hanno fatto la quarantena e dovrebbero tutti essersi negativizzati. Alfonso Signorini, dunque è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della diciottesima puntata

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera si soffermerà sulle varie dinamiche della Casa: i Vip giorno dopo giorno stanno vivendo un’esperienza unica che li porta a volte a scontrarsi altre volte invece ad emozionarsi. Ci sarà anche da verificare se Edoardo Donnamaria ha veramente bestemmiato. Sapete bene che la produzione, di fronte alle bestemmie non ammette scuse e la squalifica è quasi d’obbligo. Sarà veramente così?

Grande Fratello Vip 2022: quali saranno le dinamiche che vedremo?

Ci si soffermerà sul rapporto sempre più intimo tra Antonino Spinalbese e l’influencer venezuelana Oriana Marzoli. I due sono molto intimi, e hanno fatto l’amore almeno due volte! In questa coppia che non si definisce ancora tale, perchè Antonino ha paura e vuole andarci cauto, si inserisce anche Giaele de Donà che rimprovera molte cose all’affascinante hairstylist. E poi ancora:

: il padre che non vede da anni, E una sorpresa imprevedibile per Giaele de Donà, la sua amica Taylor Mega.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: Chi sarà il Preferito del Pubblico?

Televoto aperto: Chi sarà il preferito del pubblico? In nomination sono finiti: Luca Salatino, Sara Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

Vi ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune, ovvero non nominabile. Ma non solo! Avrà in mano il destino degli altri concorrenti .