A più di un anno dall’uscita di “Dio lo sa”, secondo disco più ascoltato del 2025 su Spotify e stabilmente in Top 10 FIMI dalla prima settimana di debutto, Geolier torna con una nuova conquista. L’artista napoletano annuncia ufficialmente l’arrivo del suo quarto album, “Tutto è possibile”, in uscita ovunque il 16 gennaio 2026.

Con 91 dischi di platino e 38 dischi d’oro, Geolier è oggi una delle figure più influenti dell’intera scena urban italiana. Numeri che certificano un percorso artistico che continua a crescere, affermandolo come fenomeno centrale del rap nazionale.

Geolier: I singoli che hanno anticipato l’album: “Fotografia” e “081”

A conferma di un impatto culturale unico, l’annuncio del nuovo disco arriva dopo due singoli che hanno già conquistato il pubblico:

“Fotografia” : debutto al primo posto su Spotify, Apple Music e YouTube

“081”: nuovo trionfo in cima alle classifiche, interamente in napoletano

Due lavori che dimostrano ancora una volta la versatilità artistica di Geolier e la sua capacità di esprimersi in un linguaggio che parte da Napoli, ma arriva ovunque.

“Tutto è possibile” di Geolier: un progetto destinato a entrare nella storia

“Tutto è possibile” si presenta come uno dei progetti più attesi degli ultimi anni. Non solo un nuovo capitolo discografico, ma un lavoro che punta a ridefinire gli standard della musica italiana.

L’identità forte, il legame con la sua città e l’ambizione crescente indicano una direzione chiara: Geolier vuole continuare a salire. E lo sta facendo.

Live show da record: nel 2026 parte il tour negli stadi

Non si ferma alla musica in studio: nel 2026 Geolier sarà protagonista di un tour monumentale negli stadi, con tre sold out già registrati nel tempio di casa sua, il Maradona di Napoli.

Ecco tutte le date del tour “Geolier Stadi 2026”:

6 giugno 2026 — TERMOLI (CB), Arena del Mare 42° 15° – Data zero

13 giugno 2026 — MILANO, Stadio San Siro

19 giugno 2026 — ROMA, Stadio Olimpico

23 giugno 2026 — MESSINA, Stadio Franco Scoglio

26 giugno 2026 — NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

27 giugno 2026 — NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

28 giugno 2026 — NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

Un risultato che conferma il suo status: Geolier è già nella storia, ma sta continuando a scriverla.