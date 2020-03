Gabriele è il nuovo campione de L’Eredità, il quiz show del pre-serale di Raiuno condotto da Flavio Insinna. Il ragazzo di Frosinone, nella puntata di mercoledì 18 marzo 2020, vince la cifra record da 90mila euro, ma non può festeggiare per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

E’ Gabriele da Frosinone il nuovo campione de L’Eredità, il quiz show di successo condotto da Flavio Insinna nel pre-serale di Raiuno. Durante la puntata di mercoledì 18 marzo 2020, il giovane è riuscito a vincere un montepremi da 90mila euro riuscendo a risolvere il famosissimo gioco finale della ghigliottina. Nel gioco finale, uno dei più amati e seguiti della tv lo studente, iscritto alla facoltà di Monitoraggio e Conservazione della Biodiversità, è riuscito a risolvere l’enigma partendo dai cinque indizi forniti dal conduttore. Ecco gli indizi: “Raccogliere”, “Integrale”, “Sondaggio”, “TV” e “Fellini” che lo hanno portato a vincere la ghiogliottina con la parola “intervista“.

Coronavirus, presto le repliche de L’Eredità

Gabriele così si è portato a casa 90.000 euro in gettoni d’oro, ma non ha potuto festeggiare per via dei divieti imposti dal Governo per la diffusione del virus Covid 19. “Non c’è nessuno. Non ci sono le professoresse, siamo solo io e te. Fai il giro del tavolo e vieni qui” ha detto Flavio Insinna subito dopo la vittoria del ragazzo con cui ha “festeggiato” con un gomito a gomito visto che non è consentito in questo periodo poter scambiare un bacio, un abbraccio o ancor meno stringersi la mano.

Insinna prima di salutarlo e passare la linea al TG1 ha detto: “dopo questa vincita di sicuro un’intervista te la faranno!” – precisando che questa vittoria ai tempi del Coronavirus restare nella storia – “rimarrà nelle teche della Rai perchè è la prima volta che succede“. In uno studio completamente deserto senza pubblico e professoresse, Insinna ha salutato il pubblico, anche se prossimamente come è successo per altri quiz show delle rete non ci saranno più nuove puntate registrate, ma delle repliche visto che è vietato anche registrare nuove puntate.