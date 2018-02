Furore 2, cast e profilo dei personaggi

Furore 2, la serie televisiva di Canale 5 con protagonisti Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: vediamo il profilo dei personaggi del cast

Ha debuttato ieri, domenica 18 febbraio, in prima serata su Canale 5 la seconda stagione della serie televisiva Furore 2. In attesa di sapere questa stagione cosa ci riserverà anche nelle prossime puntate, ecco per voi il profilo completo di tutti i vecchi e nuovi personaggi. Tra le new entry di Furore Francesco Monte, l’ex tronista recentemente protagonista de “L’isola dei Famosi“.

Furore 2, cast e personaggi

Saro Licata (interpretato da Massimiliano Morra)

Saro Licata è il fratello di Vito. Dal carattere buono, Saro è reduce da un terribile incidente che per diverso tempo l’ha costretto a stare fermo. Pian piano ricomincia a riconquistare l’uso delle gambe e durante la seconda stagione cercherà giustizia per la morte del fratello Vito ucciso poco prima di sposarsi con Marisella. Proprio per questo motivo decide di entrare nel corpo di Polizia di Lido Ligure.

Vito Licata (interpretato da Giacomo Conti, nella prima stagione da Francesco Testi)

Vito Licata ha lasciato la calda terra della Sicilia per cercare fortuna al Nord. Non mancano le difficoltà, soprattutto di tipo economico, che spingono il giovane contadino a scontrarsi anche con la gente del posto. Lavora con il fratello nei cantieri di Rino Schivo dove incontra la moglie di cui diventerà amante. Insieme i due si libereranno dell’uomo gestendo insieme l’impresa di costruzioni.

Marisella (interpretata da Adua Del Vesco)

Testarda ed ostinata, Marisella è follemente innamorata di Vito e cerca in tutti i modi di impedire la storia d’amore tra lui e la sorella Sofia. Riuscirà a conquistare il cuore del suo amato, ma purtroppo le cose prenderanno una piega inaspettata…

Sofia Fiore (interpretata da Elena Russo)

Animo passionale come tutte le donne del sud, Sofia ha tanto in comune con i fratelli Licata. Ha lasciato la sua terra per migliorare le proprie condizioni di vita diventando al Nord una donna d’affari.

Crocifissa Patanè (interpretata da Angela Molina)

E’ la mamma di Saro e Vito Licata. Donna risoluta e forte, sta combattendo con tutte le sue forze per aiutare la piccola Rosa colpita da una malattia che le impedisce di vedere. Una malattia che con amore e coraggio riusciranno a sconfiggere.

Furore 2: attori e nuovi personaggi

La seconda stagione di Furore 2 segna anche l’ingresso di nuovi personaggi.

Asia (interpretata da Laura Torrisi)

Asia è una giovane donna a cui la vita ha voltato più volte le spalle. Per vivere lavora in una casa chiusa dove un giorno conosce Saro Licata che aiuterà nelle indagini sulla morte del fratello Vito.

Giuseppe Cannevale (intrerpretato da Francesco Monte)

Giovane bello ed aitante, Giuseppe riuscirà a fare breccia nel cuore di Marisella. Non solo, stringerà un bel rapporto di amicizia con Saro diventandone un suo grande amico.

Dotti (interpretato da Lorenzo Flaherty)

E’ il marito di Yvonne e durante la nuova stagione non si tira indietro nel fare delle attività illegali con Calligaris.

Calligaris (interpretato da Remo Girone)

E’ un imprenditore di sucesso e proprietario di un famosissimo hotel. Il suo animo però è cattivo e lo spinge a compiere una serie di azioni illegali con la complicità di Dotti.

Furore 2: altri personaggi

Yvonne (interpretata da Vanessa Gravina)

E’ la moglie di Dotti e lavora presso l’hotel di Calligaris seguendo ogni suo ordine.

Francesco Belmonte (interpretato da Francesco Ferdinandi)

Tenente di polizia, ha due grandi passioni a cui non sa rinunciare: le belle donne e il gioco d’azzardo.