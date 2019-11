Mario Giordano torna in prima serata su Retequattro con una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda martedì 12 novembre 2019.

Fuori dal coro ospiti, intervista Luigi Di Maio

Martedì 12 novembre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano che questa settimana cambia collocazione traslocando dal consueto appuntamento settimanale del mercoledì. Una scelta che vedrà il giornalista e conduttore confrontarsi con Bianca Berlinguer di #CartaBianca, ma anche Giovanni Floris e il suo #DiMartedì.

Per la “prima” puntata della nuova collocazione, Giordano ha in serbo tre interviste davvero esclusive. La prima è quella di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri discuterà con il padrone di casa di alcuni dei temi più improntati del momento: dalle tensioni presenti all’interno della maggioranza al ruolo del premier Giuseppe Conte circa la vicenda ex-Ilva. Spazio po al dibattito sulla manovra finanziaria e sulle prossime elezioni regionali con Matteo Salvini dato per favorito dai pronostici alla vittoria finale.

Fuori dal coro stasera, in studio Vittorio Feltri e Iva Zanicchi

Non solo, durante la puntata Mario Giordano incontrerà Vittorio Feltri, il giornalista e direttore di Libero, per un “faccia a faccia” sulle questioni del momento: dal Governo all’immigrazione. Spazio poi ad una serie di inchieste, tra cui quella sul gas e sui soldi che vengono trattenuti nelle bollette fino alla Casta e ai suoi privilegi.

Infine ospite in studio anche Iva Zanicchi, che analizzerà con Giordano come è cambiato lo scenario del nostro Paese. In Italia i prezzi continuano a salire, mentre le tradizioni stanno sempre più scomparendo. Come mai?