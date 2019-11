Torna l’appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete 4. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 19 novembre 2019.

Fuori dal coro ospiti, intervista Giorgia Meloni

Martedì 19 novembre 2019 alle ore 21.25 andrà in prima serata su Retequattro torna “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

Questa settimana Giordano avrà ospiti in studio due dei politici del momento: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Due interviste imperdibili quelle in programma nella puntata di questa sera, che vedranno Giordano confrontarsi con la Meloni su alcuni temi di strettissima attualità come: le tensioni presenti all’interno del Governo attualmente diviso circa la manovra finanziara. Non solo, Giordano e le Meloni discuteranno anche del caso ex- Ilva e sullo Ius soli senza dimenticare l’emergenza maltempo a Venezia.

Fuori dal coro su Rete 4: ci saranno Matteo Salvini e Bruno Vespa

Dopo l’intervista a Giorgia Meloni, Giordano incontrerà anche Matteo Salvini (dalle ore 23.25 circa) con cui discuterà non solo dei temi del giorno, ma anche della nascita del movimento delle sardine di Bologna fino all’ultimo tweet in cui ha proposto, in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche, di allungare l’orario di apertura degli ospedali. Non solo, Giordano e Salvini parleranno anche del recente caso che ha coinvolto Elisabetta Trenta, l’ex Ministro della Difesa.

Durante la puntata spazio anche al tema delle truffe che colpiscono gli anziani con l’inchiesta dedicata alle bande che raggiravano gli anziani che, grazie all’interno del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano, ha portato all’arresto di 37 persone. Non mancherà poi durante la serata un approfondimento sul tema dei privilegi delle caste, mentre migliaia di lavoratori si ritrovano disoccupati. Infine ospite in studio ci sarà anche Bruno Vespa.