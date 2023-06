Oggi, mercoledì 14 giugno 2023, è il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, il giorno in cui la famiglia e l’Italia intera saluta uno degli uomini più influenti e che fatto la storia del nostro Paese, sia a livello imprenditoriale ma soprattutto a livello politico. Silvio Berlusconi, l’uomo che con un elettrodomestico ha cambiato l’Italia, grazie al quale ha pervaso le nostre vite, plasmato le nostre esistenze, “spostato” l’immaginario collettivo portando i tasti del telecomando da tre a sei senza chiedere nulla in cambio. L’uomo che ha dato lavoro a migliaia di persone e che oggi da tutti viene ricordato anche per la sua figura di uomo che amava l’Italia e gli italiani più di ogni altra cosa al mondo.

Funerali Silvio Berlusconi in diretta dal Duomo di Milano: dove vederli in tv e streaming

Dalle ore 15.00, in diretta su Canale 5, Rai 1, La7, Rai News 24 e Sky Tg24, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi verranno trasmessi dal Duomo di Milano dove all’interno della cattedrale prenderanno posto 2.000 persone. In piazza sono stati allestiti dei maxischermi per i 20mila presenti che vogliono rendere omaggio al leader politico, più volte presidente del Consiglio Italiano.

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente ai funerali

Alla cerimonia presenti tutte le alte cariche dello Stato a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti anche la Premier Giorgia Meloni, e i presidenti di Camera e Senato: Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. La cerimonia sarà celebrata all’interno del Duomo di Milano da Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo della città. Al feretro saranno riconosciuti gli onori militari all’ingresso e all’uscita dalla Cattedrale milanese. Presenti i cinque figli: Pier Silvio, Marina, Barbara Eleonora e Luigi. In prima fila anche l’ultima compagna Marta Fascina. Tanti i volti della tv, della politica, dello sport e dell’imprenditoria che prenderanno parte alla cerimonia in duomo.

Quando e come è morto Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto lunedì 12 giugno mentre era ricoverato all’ospedale San Raffaele per problemi di salute. L’ex premier e fondatore del gruppo Mediaset da tempo soffriva di leucemia mielomonocitica cronica, una patologia che lo aveva costretto già a un precedente ricovero nell’ospedale milanese lo scorso maggio.

Diretta live funerali Silvio Berlusconi: aggiornamenti in tempo reale

– ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO – CLICCA QUI PER AGGIORNARE –

ORE 9.31 – L’addio a Silvio Berlusconi, a Milano i funerali di Stato. Imponenti le misure di sicurezza. Oggi pomeriggio in Duomo l’ultimo saluto all’ex premier. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

Funerali di Stato per l'addio a Silvio Berlusconi, a Milano. Imponenti le misure di sicurezza. Oggi pomeriggio in Duomo l'ultimo saluto all'ex premier. pic.twitter.com/1NqbQFfxze — Nunzio Zeccato (@NZeccato) June 14, 2023

ORE 15.00 – INIZIO DEI FUNERALI DI STATO DI SILVIO BERLUSCONI