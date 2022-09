La morte di un Capo di Stato, in questo caso di una sovrana come la regina Elisabetta II d’Inghilterra e del Regno Unito, non potrà non avere una diretta tv dei funerali di Stato. Quelli di Elisabetta II saranno trasmessi in mondovisione, come avvenuto per le altre cerimonie della famiglia reale britannica. I funerali avranno luogo dopo il lungo periodo di lutto nazionale. Ecco di seguito quando e dove vedere la diretta in tv e streaming dei funerali della regina Elisabetta sulle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky.

Funerali Regina Elisabetta in Tv: quando e dove vedere la diretta in tv e streaming | Rai, Mediaset, La7 e Sky

Dai primi minuti dopo la morte della regina Elisabetta II d’Inghilterra è entrata in atto l’operazione denominata “London Bridge”, nome in codice del programma per la morte della sovrana britannica. Dato che la morte della regina è avvenuta in Scozia al piano “London Bridge”, verrà attuata una variante definita “Operazione Unicorno”. Un piano studiato nei minimi dettagli. Il piano prevede una meticolosa procedura che finirà solo con i funerali di Stato della sovrana.

Orario e luogo dei funerali della regina Elisabetta

I funerali di Stato si terranno presso l’Abbazia di Westminster nel cuore di Londra, luogo simbolo della monarchia britannica che ha ospitato l’incoronazione di Elisabetta, il funerale di Lady Diana e le nozze di William e Kate. La cerimonia avrà luogo alle ore 12.00 in punto (ora Italiana). La data delle esequie è il 19 settembre, ovvero dieci giorni dopo la morte. In quel preciso istante ci sarà un silenzio di due minuti in tutta la nazione. Le processioni si svolgeranno a Londra e Windsor. Ci sarà un servizio funebre nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor e la regina sarà sepolta nella Cappella commemorativa di Re Giorgio VI del castello accanto al suo malato Filippo, scomparso lo scorso anno.

Funerali Regina Elisabetta in Tv su Rai, Mediaset, La7 e Sky

A trasmettere i funerali della regina Elisabetta saranno le maggiori reti televisive e siti web delle testate giornalistiche del mondo. a trasmettere l’evento saranno soprattutto i canali ufficiali della Royal Family britannica. Anche l’Italia si è attrezzata per trasmettere quello che si preannuncia come l’evento mediatico del secolo. Rai, Mediaset, La7 e Sky manderanno in onda la diretta dei funerali reali sia in tv che in streaming.

Funerali regina Elisabetta in Tv sulla Rai



La Rai offrirà la telecronaca dell’evento a cura del TG1 e la conduzione è affidata alla direttrice Monica Maggioni, così come accaduto con l’annuncio della morte della Regina. Ecco di seguito la programmazione completa di Raiuno:

10.30 Speciale Tg1 – Elisabetta II: l’addio



13.30 Tg1



14.00 Speciale Tg1 – Elisabetta Il: l’addio



15.00 Oggi è un altro giorno



16.00 Speciale Tg1 – Elisabetta Il: l’addio



18.00 La Vita in Diretta

Regina Elisabetta: funerali su Mediaset

Canale 5 dedicherà l’intero day time ai funerali della regina Elisabetta II. la rete ammiraglia del gruppo Mediaset, trasmetterà i funerali di Elisabetta II durante lo speciale condotto da Silvia Toffanin. Su Rete4, invece, il collegamento potrebbe partire dalle 11,30. Non andranno in onda Forum, Beautiful, Una Vita, Uomini e Donne, Amici e Un Altro Domani.

Ecco di seguito la programmazione di Canale 5:

8:45 Mattino Cinque

11:00 Verissimo

13.00/14:30 Tg5

15:00 Speciale Tg5

17:25 Pomeriggio Cinque

Diretta dei funerali della regina d’Inghilterra su La7

La7 darà spazio alle esequie reali durante gli speciali del Tg-La7.

La diretta dei funerali di Elisabetta II su Sky



SKYTg24 trasmetterà in diretta la cerimonia dei funerali della Regina Elisabetta II d’Inghilterra e del Regno Unito.

Funerali Regina Elisabetta in e streaming

La diretta televisiva è visibile in streaming sulle piattaforme RaiPlay e Mediaset Infinity, che trasmettono in contemporanea con i canali televisivi. Non è escluso che gli speciali possano rimanere disponibili on demand dopo la messa in onda, per un periodo di tempo deciso dall’emittente.

