Come si può trasformare un’esperienza dolorosa in qualcosa di originale e unica? Funerali in stile Bernard è la nuova docuserie Netflix che segue il lavoro di un’impresa di pompe funebri americana. I Bernards sono una famiglia originaria di Memphis, Tennessee, conosciuta a livello locale perché offre ai suoi clienti dei pacchetti unici al fine di aiutare i familiari dei cari estinti ad affrontare le spese per il funerale in un modo davvero unico. Inoltre, i Bernards offrono panoramiche che accompagnano i familiari attraverso il processo del lutto. Le loro pubblicità sono divertenti e sono state presentate al noto talk show americano di Steve Harvey. Per tutti questi motivi, si sono meritati una docuserie tutta loro. Funerali in stile Bernard arriva sulla piattaforma Netflix il 12 febbraio.

Funerali in stile Bernard: di cosa parla la docuserie Netflix

Attraverso otto episodi, girati e completati poco prima dello sviluppo della pandemia di COVID-19, nel periodo da gennaio a marzo 2020, la docuserie Netflix si presenta come un reality show che ci immerge nel mondo di questa famiglia, litigiosa ma unita.

I Bernard sono anche numerosi: dal più piccolo di nome Reagan alla nonna Deja, ognuno mette anima e corpo per lavorare nell’impresa funebre. L’obbiettivo dei Bernard è regalare pacchetti completi e accessibilia a chi non può permettersi i costi ingenti dei funerali. Ogni episodi ci mostra il loro lavoro, alle prese con un funerale diverso.

Funerali in stile Bernanrd su Netflix: qualche informazione in più sul reality show

Tutto inizia nel 2017 quando il capofamiglia Ryan Bernard inaugura le onoranze funebri R Bernard, impresa a conduzione familiare con un grande obbiettivo: venire incontro alle esigenze dei clienti, offrendo loro pacchetti economici e completi per salutare i propri cari in modo dignitoso.

Nel corso degli anni, i Bernard si sono guadagnati una certa fama nella loro comunità, grazie al loro servizio attento ed empatico: sorridenti e apprensivi anche nei momenti più difficili. Tutti i componenti della famiglia sanno infatti quanto sia importante sostenersi l’un l’altro per il bene comune. L’agenzia di pompe funebri dei Bernard è senza dubbio fuori dagli schermi.