Friends torna in tv con una puntata speciale: l’annuncio da parte di Jennifer Aniston che scrive “sta per accadere” postando una foto sui social. Proprio così il gruppo di “amici” di una serie televisive di maggior successo degli anni ’90 è pronto a salutare il grande pubblico con un’ultima imperdibile puntata in arrivo nei prossimi mesi in America.

Friends reunion, un nuovo episodio in arrivo su HBO Max

“Sta per accadere”. Con queste parole Jennifer Aniston annuncia la reunion di “Friends“, la serie cult degli anni ’90 che torna in tv con una puntata evento prevista per il mese di maggio 2020 in esclusiva sulla piattaforma HBO Max, il nuovo servizio di streaming di HBO. I fan italiani, invece, forse potranno vedere l’episodio speciale su Sky, il servizio a pagamento che proprio con la rete Hbo ha un accordo oramai pluriennale, anche se al momento non c’è alcuna conferma ufficiale.

La sola certezza è che Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, gli attori che interpretano rispettivamente Rachel, Phoebe, Monica, Phoebe, Joey, Rosse e Chandler sono pronti a riunirsi per quello che si preannuncia uno degli episodi più attesi dell’anno. A confermare la notizia anche le parole di Max Kevin Reilly, direttore del programma che alla stampa ha dichiarato:

Ci stiamo ritrovando con David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa e Matthew per uno speciale HBO Max che sarà programmato insieme all’intera library di Friends sulla piattaforma.

Non solo, Max Kevin Reilly ha anche aggiunto:

Ho conosciuto Friends quando era nelle primissime fasi di sviluppo e poi ho avuto l’opportunità di lavorare sulla serie molti anni dopo e sono stato felice di vederla catturare generazione dopo generazione. Parla di un periodo in cui gli amici – e il pubblico – si trovavano davvero per stare insieme e pensiamo che questo speciale catturerà quello spirito, unendo i fan originali e quelli nuovi.

Una reunión che frutterà davvero molto, in termini economici, ai sei attori protagonisti stando a quanto trapelato da Variety che ha parlato di cifre record: ben 2,5 milioni di dollari pari a circa 2,3 milioni di Euro!