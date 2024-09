«Freedom – Oltre il confine», il programma di e con Roberto Giacobbo torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi, servizi e reportage della quarta puntata di stasera, sabato 14 settembre 2024.

Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo da Italia 1 su Rete 4: le novità

Sabato 14 settembre 2024 dalle ore 21.20 appuntendo con la seconda puntata di Freedom – Oltre il confine, il viaggio televisivo di Roberto Giacobbo che approda in prima serata su Retequattro. L’ottava edizione di Freedom arricchisce la formula “scoperta+conoscenza” con nuove mete e un nuovo studio, e conferma la proposta di divulgazione action, realizzata grazia a reportage originali di grande impatto visivo, realizzati con un approccio rigoroso ai contenuti, ma empatico verso il pubblico. Per la seconda puntata di Freedom, il viaggio di Roberto Giacobbo parte da Roma, per scoprire la storia di un vero e proprio capolavoro dell’antichità: le Terme di Caracalla. Dal Lazio alla Sardegna, per la precisione a Mandas, per visitare lo scavo di Su Angiu, nuovo, importante sito archeologico.

E ancora: tra le metà della puntata la città di Napoli per osservare da vicino il Tesoro di San Gennaro, mentre a Lombardia le telecamere di Freedom mostrano la Cappella Sistina di Milano e gli unicorni di San Maurizio, al Monastero Maggiore. Il viaggio termina poi in Egitto, ad Alessandria, per scoprire il legame storico tra Italia e Terra dei Faraoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da freedomrete4 (@freedomrete4)

Freedom – Oltre il confine, ospiti e temi della puntata di oggi: sabato 14 settembre 2024

Quali sono i temi e gli argomenti della puntata di stasera, sabato 14 settembre 2024, di “Freedom – Oltre il confine” di Roberto Giacobbo? Per il secondo appuntamento con il programma a cura di Contenuti – Production & Media in studio ci sono diversi ospiti. A cominciare da Barbara Frale, storica, ricercatrice dell’Archivio Apostolico Vaticano, con cui Roberto Giacobbo si confronta sui segreti, la storia e i misteri dei Templari.

«Freedom»: capo progetto, Irene Bellini; per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.