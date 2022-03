Le voci di un possibile show affidato a Francesco Gabbani erano circolate ad inizio dicembre. Dopo il successo del brano Spazio Tempo scelto come colonna sonora della fiction, Un Professore, Francesco Gabbani approda come conduttore su Rai 1. Il pubblico non assisterà ad un one man show ma ad una prima serata profonda, ricca di messaggi, musica e ospiti.

Ci Vuole Un Fiore: lo show di Francesco Gabbani su Rai 1 in onda l’8 Aprile

L’8 Aprile 2022, Francesco Gabbani condurrà Ci Vuole Un Fiore su Rai 1. Uno show che pone al centro l’ambiente e la tutela del nostro pianeta. L’artista toscano è pronto per questa avventura in prima serata con l’entusiasmo che lo contraddistingue. Non sarà solo ma sarà accompagnato da molti volti noti che lo aiuteranno ad affrontare le tematiche al centro dello show.

Il cantautore ha dedicato, dal suo profilo Instagram, a Ci Vuole Un Fiore le seguenti parole: “Quando la Rai mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccontare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida con grande entusiasmo perché credo fermamente che ognuno di noi possa e debba fare la sua parte perché non esiste un Pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato. La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento”

Francesco Gabbani: dopo la tv, pubblica il nuovo album Volevamo solo essere felici

Francesco Gabbani, inoltre, pubblica il 22 aprile il nuovo progetto discografico. Il titolo è Volevamo solo essere felici come il singolo in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’ 11 marzo. All’interno del nuovo album di Francesco Gabbani ci saranno 10 nuovi capitoli, ovvero 10 nuove canzoni.

Ecco la tracklist: