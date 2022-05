È stato uno dei protagonisti de La Pupa e il Secchione Show, programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto, su Italia 1, da Barbara d’Urso. Francesco Chiofalo, protagonista indiscusso del reality di Italia 1 è il vero vincitore morale del programma. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Francesco e, tra le tante cose, oltre che della sua partecipazione al programma, ci ha parlato del suo rapporto con Drusilla Gucci e del suo problema di salute, che lo porterà a subire un altro intervento chirurgico.

Francesco Chiofalo, l’intervista esclusiva

Francesco Chiofalo che esperienza è stata La Pupa e il Secchione Show e perchè hai scelto di partecipare?

“Ho scelto di partecipare perché è un programma che fa ridere. Cosa c’è di più bello, soprattutto in questo momento, di far ridere le persone? Poi, sapendo che c’era Barbara d’Urso alla conduzione, per me è stato un grande onore partecipare. Lei è una “Queen”. E tutte le persone che lavorano con lei, e tutte quelle che hanno lavorato al programma, sono fantastiche.”.

Tu nella villa hai dato tanto e fatto divertire molto il pubblico a casa. Se dovessi racchiudere tutto in un unico ricordo cosa ti viene in mente?

“Beh, sicuramente l’arrivo in studio di mia madre. Quando si è aperto quel pannello e ho visto il suo sorriso non potevo crederci. Riabbracciarla è stata una grande emozione”.

Hai parlato della tua malattia, dell’intervento chirurgico. Come hai vissuto quel periodo?

“Purtroppo, sono cose da cui non si esce con una semplice operazione. Quel tipo di tumore non sai dove potrà uscire nuovamente, se dovesse ritornare. Io non faccio progetti per il futuro, non faccio progetti per un figlio, perchè non so quale possa essere il mio futuro. Ho paura di fare un figlio per non trasmettere geneticamente questo problema. Devo risolvere prima questo problema e poi vedrò il mio percorso di vita. È una tragedia che ogni tanto riaffiora, soprattutto quando sono da solo. Spero di non dover rifare nuovamente tutte le terapie perchè psicologicamente è difficile. Il programma mi ha dato un po’ di spensieratezza in questi due mesi. Ho cercato di essere me stesso e di regalare un sorriso. Qualcuno avrà potuto considerarmi idiota, non mi interessa, io l’ho fatto per far sorridere le persone”.

Oggi sei legato a Drusilla Gucci, discendete di una delle famiglie più importanti per la moda italiana: all’inizio della vostra relazione ti intimoriva il fatto comunque di entrare in una famiglia così importante?

“Ma perchè secondo te adesso non mi intimorisce più? Mi intimorisce sempre. Quando entri in casa di una famiglia come quella dei Gucci ti senti piccolo come una formica. Io poi sembro un cattivo dei fumetti ma, il mio aspetto fisico non rispecchia il mio aspetto interiore. Io sono sempre bersagliato dalle altre persone. Avevo molto timore ad approcciarmi con una famiglia come quella dei Gucci, avevo paura del pregiudizio. Ho capito perché loro sono una famiglia così importante, loro sono persone che vanno a vedere oltre la copertina del libro. Sono persone molto intelligenti che vanno al dì sopra di determinati schemi e ragionamenti omologati. Mi hanno accettato e, accettare me non è facile. Mi hanno accolto con più facilità loro che famiglie di mie ex che per un tatuaggio hanno fatto tante storie”.

A che punto siete con la vostra relazione? Parlate di matrimonio?

“Stiamo attraversando un momento di crisi per alcune cose successe durante il programma. Ad esempio, quello che è successo con Malena e il bacio con Valentina, hanno infastidito Drusilla. Io non avrei mai potuto rifiutare un bacio a Valentina, non sono il tipo che può fare un affronto del genere a una ragazza in tv, quello di rifiutare un bacio per un gioco. Poi se Drusilla si è così arrabbiata significa che ci tiene molto a me. Vorrei anche farmi perdonare ma se le volessi regalare qualcosa cosa le regalo? Lei ha tutto, cosa le regalo una borsa di Gucci?!”

Hai partecipato a Temptation Island, sembra che oramai il programma non sia in programmazione per questa stagione, qualora dovesse tornare parteciperesti con Drusilla?

“Si certo, è un programma molto formativo per le coppie e le aiuta tanto. Io poi sono sicuro dell’amore che provo per lei, quindi non ci sarebbero problemi. Quattro tentatori non metterebbero in crisi una coppia come la nostra, lei ora vuole farmi rosicare un po’”.

In tv hai partecipato a molti programmi, hai qualche progetto televisivo che vorresti realizzare?

“Mi piacerebbe fare un programma soprattutto per farmi conoscere e raccontare Francesco Chiofalo chi è veramente. Ho partecipato sempre a programmi dove si parlava della coppia. Io vorrei fare un programma per farmi conoscere per quello che sono io”.

Parteciperesti a un reality come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello?

“Certo, perchè sono reality dove racconti soprattutto te stesso. Programmi dove ti metti in gioco e dove hai la possibilità di poter far vedere veramente chi sei”.

Tu hai una maialina come animale domestico, come mai questa scelta?

“Perchè ho un affetto particolare per i deboli, ho sempre aiutato i deboli. Il maialino è un animale debole. Volevo dare un messaggio, cioè che spesso diamo poco valore a qualcosa che invece vale veramente molto. Io non capisco perchè non può essere considerato un animale domestico. È un animale intelligente, pulito, non graffia, non morde, non infastidisce. Perchè non può essere un animale domestico?”.