Francesca Cipriani è stata una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip 6, regalando momenti indimenticabili all’interno della casa di Cinecittà. Dal suo esordio in tv nel 2005, quando debutta come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna, a quando nel 2006 esordisce su Canale 5 con la sua prima volta nella casa del Grande Fratello, la Cipriani di strada ne ha fatta tanta. Sempre sorridente e con una parola buona per tutti, Francesca sogna il salto di qualità: una co-conduzione o un film con un noto attore comico italiano. Noi di SuperGuidaTV abbiamo intervistato Francesca Cipriani, con lei abbiamo parlato del Grande Fratello Vip 6, della sua vita lavorativa e quella privata con il suo Alessandro. Ci ha raccontato i suoi sogni, rivelato cosa pensa dei suoi ex co-inquilini e delle sue idee politiche, dicendoci anche chi vorrebbe come prossimo Presidente della Repubblica.

Francesca il GFVIP non è un’esperienza nuova, già nel 2006 avevi varcato la porta rossa. In cosa è stata differente questa edizione?

“La prima volta che ho varcato la porta rossa avevo 20 anni ora ne ho 37, all’epoca ero una ragazzina. È stata la mia prima esperienza nazionale, io conducevo un telegiornale ma a livello regionale. Nel 2006 rimasi nella casa solo due settimane, uscii che ero in nomination con Augusto De Megni, il ragazzo che poi vinse quell’anno e che aveva una storia di sequestro di persona molto forte alle spalle”.

Leviamoci qualche sassolino dalle scarpe: chi è stato insopportabile in casa e perchè?

“Insopportabile proprio nessuno, ognuno ha il suo carattere. La persona che trovo molto lontana da me e di cui non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, per i quali avrei preso dei provvedimenti, è stata Soleil. Non mi è piaciuta quando ha dato delle “scimmie” a Samy e Ainett, quando ha detto che “che Sophie è tutta plastica”, quando ha detto che “Gianmaria è uno scarafaggio che non muore neanche con l’acido”. Lei a volte è molto dolce e carina ma come ti giri un attimo può cambiare completamente atteggiamento. È una persona che per me non può dare affidabilità, non mi piace, caratterialmente la trovo molto distante da me”.

Molte volte ti sei esposta nei suoi confronti?

“Mi sono esposta nei suoi confronti perché si arriva a un punto che poi scoppi, non parliamo di bullismo ma di bullismo si tratta. Ci sono tantissimi adolescenti che guardano questo programma e non bisogna far passare certi messaggi. Ci sono ragazzine che soffrono quando una persona dice determinate cose. Certi atteggiamenti non vanno assolutamente bene, non condivido il fatto che non ci sia stato alcun richiamo, capisco le intenzioni di quest’anno, e che vanno valutate le intuizioni, ma le intenzioni c’erano. Ero lì in prima persona, quindi l’intenzione l’ho avvertita. Quelle frasi arrivano dirette alla testa e al cuore, Lei quando ha detto determinate cose le ha dette pensandole. Io l’avrei squalificata. A lei non interessa se ferisce delle persone, fa parte del suo essere che è molto lontano dal mio”.

In casa hai dato il meglio di te, hai regalato momenti di autentica ironia soprattutto in merito al tuo rapporto con Alessandro: come vanno le cose? A quando le nozze?

“Con Alessandro tutto bene per fortuna, siamo felicissimi. Spero di sposarlo quanto prima forse già nel 2022”.

Se proponessero ad Alessandro la partecipazione ad un reality?

“So che Alessandro non lo farebbe perché non riusciamo a stare separati, ne avevamo già parlato, lui mi ha detto: non ci separeremo più per così tanti mesi. Vogliamo costruire un futuro insieme, poi lui non ha ambizioni nel mondo dello spettacolo, ha la sua azienda nel campo dell’edilizia, gli piace molto il suo lavoro”.

All’interno della casa hai raccontato una parte di te molto privata, fatta anche di tanti momenti spiacevoli? Sei riuscita a superarli?

“Beh sicuramente quando ci si apre, ci si racconta, fa sicuramente bene all’anima. Le cicatrici le porti sempre con te, però comunque oggi sono una persona felice le cose del passato ci sono, come per tantissime altre persone, però si supera tutto”.

Tornando indietro abbandoneresti il gioco? C’è qualcosa che non rifaresti o che non diresti a qualcuno?

“Beh si abbandonerei il gioco comunque perché io ho lasciato la casa per motivi di salute. Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto, l’ho detto perché l’ho pensato”.

Francesca Cipriani, ecco cosa penso del triangolo Soleil-Alex-Delia

Si continua a parlare del triangolo amoroso Alex-Delia-Soleil, come vedi questa storia e soprattutto l’ingresso di Delia? Tu cosa avresti fatto al suo posto? Saresti entrata?

“Lei fa la modella e la prende come una cosa lavorativa. Al posto degli autori sicuramente l’avrei fatta entrare perché comunque alle persone piace questo triangolo. Al posto suo, ti dico, che la cosa non è vera e si sono messi d’accordo. Io non sarei entrata perché comunque io un altro carattere, non avrei fatto nemmeno tutto questo, proprio perché per me l’amore è un’altra cosa, però siccome è tutto finto allora ci sta. Loro sono una coppia estremamente aperta, anche Delia sta dicendo nella casa che comunque hanno avuto rapporti anche con altre persone, lo sapevamo tutti, uno per rispetto non dice niente. Alla fine lei è entrata lì per entrare nel mondo dello spettacolo, la vedo anche in difficoltà, si vede che recita e che è tutta una cosa costruita. Ovvio che se fossi l’autrice del programma cavalcherei quest’onda perché poi non c’è altro da parlare, non sta succedendo null’altro, non ci sono dinamiche”.

Miriana e Nicola prima, Miriana e Biagio dopo: secondo te Miriana è facile di sentimenti? Sono veri i suoi sentimenti o è strategia?

“Miriana ha tanta voglia di rinnamorarsi perché comunque anche con me si era confidata, mi ha raccontato di aver avuto avuto degli anni bui, ha avuto un intervento, aveva voglia di vivere e mettersi in gioco in questo programma per distrarsi, per ricominciare a vivere una nuova vita. Penso che di Biagio si presa di più rispetto a Nicola. Mi auguro che la cosa possa continuare anche fuori, io sono sempre per l’amore, sono la paladina dell’amore”.

Con Valeria Marini tutto risolto?

“Lei è stata carinissima con me dentro la casa, però io le ho detto: “Valeria guarda che anche all’Isola sei stata carinissima però poi fuori hai cambiato completamente atteggiamento, mi auguro che questa volta sia l’ultima” poi lei ha detto: “no poi fuori ti dico delle cose, qui non posso dirlo davanti alle telecamere ne parleremo fuori”. In casa è stata molto cordiale, ci siamo prestati i vestiti. Vedremo poi fuori”.

Hai un rapporto bellissimo con Giucas Casella, come mai sei così legata a lui?

“Beh con Giucas ci siamo conosciuti all’Isola dei Famosi e abbiamo legato fin da subito, lui è un po’ sopra le righe come me. C’è un sentimento di amicizia bellissimo, ci sentiamo anche al di fuori delle trasmissioni. Alla base c’è un rapporto di affetto e di stima, io per questo motivo mi permetto di giocare e scherzare con lui, perché c’è una tale confidenza da poterlo fare. Non mi sarei mai permessa di giocare con una persona se non ci fosse stato un rapporto come con Giucas. Con lui è possibile giocare perché sta molto allo scherzo, è estremamente ironico, sta uscendo veramente un bel personaggio da questo reality, si è fatto conoscere a 360° anche più dell’Isola. La gente sta scoprendo il vero Giucas, lui è molto coccolone, è una persona molto sensibile oltre che estremamente ironico e simpatico, riesce a far divertire tutti”.

Come vedi la storia Manuel-Lulù, continuerà fuori? E Sophie e Alessandro come li giudichi?

“A Manuel e Lulù voglio molto bene. Manuel è una persona speciale, Lulù è una ragazza molto sensibile che ha sofferto tanto. Lei è la più “cucciola” quindi ho avuto per lei questo sentimento di protezione. Mi ha raccontato un po’ la sua vita, è una ragazza che ha bisogno di essere coccolata e protetta. Anche se a volte ha avuto degli atteggiamenti che secondo me non le appartengono, e che derivano dal suo trascorso”.

“Alessandro e Sophie, ti dico che Alessandro non piace e credo che la loro non potrà essere una coppia duratura. Lui non mi piace come si comporta, come carattere, come tratta Sophie. Crede di essere l’unico bello, ma onestamente l’umiltà è la prima cosa e quando una persona si atteggia diventa anche poco bella. Bisogna essere belli prima dentro e poi fuori”.

Che idea ti sei fatta di Katia e Manila?

“Katia è arrivata, più resta lì più continua a peggiorare la situazione. Lei vuole andare via, la vedo al capolinea, penso sia arrivato il momento di tornare a casa. Non sta bene, non sopporta più nessuno, la vedo al limite e quando ti trovi in quelle condizioni tiri fuori il peggio di te, cose che non ti appartengono. Ne va poi della sua carriera, un’immagine internazionale, una donna che ha girato il mondo, non va bene che lasci dei ricordi poco carini”.

“A Manila le voglio molto bene. Spero che lei non abbia capito male una frase che io avevo detto dallo studio quando comunque era stata detta dopo che Clarissa aveva espresso il suo pensiero. Io avevo soltanto detto che ero rimasta male di un video dove lei diceva che Soleil era la donna suo punto di riferimento all’interno della casa e che se avesse potuto scegliere una sola donna avrebbe scelto Soleil. Io ci sono rimasta male perché aveva detto la stessa frase anche a me, solo per questo. Ultimamente Manila ha detto una cosa bellissima: che vorrebbe me sulla passerella come sorpresa per poterle dare la carica”.

Natalie Caldonazzo come la vedi? Sareste diventate amiche?

“Amiche non saprei, è un po’ dura. Non mi è piaciuta quando è andata contro Carmen, per me Carmen è una donna unica e speciale. Quando c’è stata quella discussione che riguardava Enzo Paolo io ero dalla parte di Carmen perché è stata veramente un pessima discussione. Anche poi contro Sonia Bruganelli, non mi è piaciuta come si è comportata. Alcune cose potrebbe anche evitare di dirle. Il modo di esprimersi che ha usato non mi è piaciuto, ogni tanto cade nel cattivo gusto nel parlare”.

“Poi quando Enzo Paolo ha detto che la piccola Maria aveva visto quella cosa, lì mi veniva da piangere, io voglio veramente un mondo di bene a Carmen, assolutamente lei non doveva uscire, non capisco questa eliminazione. Nulla contro Federica, ma con tutto il rispetto dovrebbe partecipare al Grande Fratello Nip perché non ha tutta questa carriera alle spalle”.

Come giudichi il lavoro delle due opinioniste: quale delle due buttiamo giù dalla torre?

“Le adoro entrambe. Adriana Volpe la conoscevo già, mi aveva inviato al suo programma su TV8 e devo dire che è veramente gentile e cordiale. Sono molto diverse tra di loro, però devo dire che Sonia Bruganelli ha il “ruolo” un po’ più della dura invece è un pezzo di pane quando la conosci, una persona dal cuore d’oro, però lì giustamente devono un po’ diversificarsi i ruoli. Sonia prende delle posizioni un po’ più rigide mentre invece la Volpe è più morbida, più elastica, però sono due donne eccezionali, mi piacciono molto entrambe come opinioniste”.

Chi vince e chi invece meriterebbe la vittoria?

“Carmen è uscita quindi non posso più tifare per lei. Manuel so che non rimane, io tifavo per lui. Dopo quello che ha passato, una gioia grande come la vittoria del Grande Fratello Vip sarebbe bello. La vita con lui non è stata per niente dolce e per niente facile. Avrei tifato Manuel però da come ho capito lui non rimarrà ancora molto all’interno della casa. Davide ad esempio potrebbe vincere, fa tante cose, è una persona divertente. Manila le voglio bene però non credo possa vincere, forse arriverà in finale, mi farebbe piacere anche se vincesse, però non credo che possa vincere”.

Se Manuel dovesse uscire Lulù cosa farà?

“Credo rimanga, poi c’è anche Jessica, non penso che Lulù scelga di abbandonare il gioco”.

Dal 2006 ad oggi hai partecipato a moltissimi programmi: “Grande Fratello”, la rubrica settimanale “Show Television” su Sky, sitcom su Rai2 e Italia 1, “Domenica 5”, “La pupa e il secchione”, “Colorado”, “Grand Hotel Chiambretti”, “L’Isola dei famosi”. Cosa vuole fare Francesca in tv?

“Vorrei fare un salto di qualità, una bella co-conduzione di un programma sempre di intrattenimento, mi piacerebbe molto Colorado oppure Paperissima Sprint, sarebbe bellissimo. Tante cose mi piacerebbe fare, anche un film con Checco Zalone, quello si che sarebbe il mio sogno, anche un piccolo ruolo all’interno di un film di Checco. È simpaticissimo, è la comicità in persona, la comicità semplice che arriva dritta al pubblico. È difficile che io rida, ma lui mi fa ridere tantissimo”.

Ci sono stati in questi anni dei programmi che ti hanno proposto ai quali hai detto no?

“No, perchè mi propongono sempre cose nelle mie corde, e che stanno bene con il mio modo di essere”.

Quale programma non rifaresti?

“Di quelli che ho fatto li rifarei tutti, non c’è nemmeno uno che non rifarei, li ho tutti nel cuore. Quello che mi ha lasciato qualcosa di speciale sicuramente oltre al Grande Fratello è l’Isola, è stato un reality molto particolare e non facile. Io poi sono molto legata al cibo, quindi arrivare in finale dopo tre mesi senza mangiare è stata dura. È stato un obiettivo di vita. Nessuno mi dava per finalista. Poi ho lavorato con anche con Enrico Papi, mi sono trovata benissimo”.

Ci avviciniamo alle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica, chi sarà secondo te?

“Politicamente sostengo molto Salvini e le sue idee le appoggio tutte. Come Presidente della Repubblica credo che Silvio Berlusconi sarebbe la persona che meriterebbe di più quella carica, è la persona ideale a ricoprire quel ruolo”.