L’ex Miss Italia – oggi affermata attrice – Francesca Chillemi, con il personaggio di Azzurra è pronta a diventare il punto di riferimento della serie tv “Che Dio ci aiuti 7”, fiction di grande successo prodotta da Lux Vide (Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction in onda su Rai1 con la nuova stagione nel 2023. Da ragazzina viziata, grazie a suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci e che è pronta a lasciare il ruolo, Azzurra inizia a sentire la vocazione.

Francesca Chillemi parla di “Che Dio ci aiuti 7” e dell’abbandono di Elena Sofia Ricci

Sul successo della serie tv, in un’intervista rilasciata a Il Correre della Sera, Francesca Chillemi dice: «Il motivo del successo di questa serie consiste nel fatto che molte persone vi si possono riconoscere: per esempio nella solitudine di chi, magari pur avendo una famiglia, non se ne sente parte affettivamente. Azzurra, che nasce in una famiglia-non famiglia, in convento trova un’energia che le consente di affrontare le avversità. È un ruolo che ho amato sin dal primo momento e da cui mi sento scelta».

L’attrice racconta poi di come ci si prepara ad affrontare un ruolo simile: «Lavorando sulla parte psicologica e ho potuto trascorrere una giornata intera in un vero convento di clausura. Un’esperienza molto forte, ho capito cosa significhi una vocazione: c’erano delle suore, ormai anziane, che mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no».

Francesca Chillemi: «In “Che dio ci aiuti 7” sarò l’erede di Suor Angela»

Quello di Azzurra nella nuova stagione di “Che Dio ci Aiuti” sarà un ruolo centrale. «Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa» – Ha dichiarato la Chillemi.

Francesca Chillemi: «Il teatro? Il rapporto col pubblico dal vivo mi spaventa»

Come lei stessa afferma, la passione per lo spettacolo ha sempre fatto parte della sua vita: «Sin da bambina sognavo di fare l’attrice: ero affascinata dal cinema, dalle serie in tv, mi immedesimavo nei personaggi. Subito dopo essere incoronata Miss sono stata catapultata in un contesto per me sconosciuto e all’inizio ho accettato di partecipare a programmi televisivi in cui non mi riconoscevo: ora mi sento nel posto giusto».

Se da un lato la Chillemi è affascinata dal mondo del cinema, dall’altro c’è il teatro che invece le fa vivere emozioni differenti: «Ho ricevuto qualche proposta di teatro, ma ho un problema: il rapporto col pubblico dal vivo mi spaventa. Non so se sono stata traumatizzata dai primi passi compiuti in palcoscenico dopo l’elezione a Miss… Ci sto lavorando, devo superare questo handicap».