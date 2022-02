Tornano le Serie TV targate Mediaset. Dopo il successo di Sissi, fiction di produzione straniera, ecco che tornano le fiction su Canale 5. La prima che andrà in onda sarà Fosca Innocenti, un crime che ha come protagonista la bellissima Vanessa Incontrada. Conosciamo insieme tutte le curiosità della nuova fiction Mediaset, quando andrà in onda, cast e numero di puntate.

Fosca Innocenti: cast, trama, trailer della fiction di Canale 5. Quando in onda?

La fiction Fosca Innocenti debutterà su Canale 5 venerdì 11 febbraio 2022. La serie tv prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, è diretta da Fabrizio Costa sulla sceneggiatura di Dido Castelli e Graziano Diana.

La fiction che vede protagonista Vanessa Incontrada è stata girata a Roma e a Arezzo ed è composta da 4 episodi della durata di 100 minuti che andranno in onda su Canale 5 divisi in quattro serate. Ecco di seguito le date della messa in onda di tutte e quattro le puntate:

11 febbraio 2022 alle 21:40, le puntate 1 e 2;

alle 21:40, le puntate 1 e 2; 18 febbraio 2022 alle 21:40, le puntate 3 e 4;

alle 21:40, le puntate 3 e 4; 25 febbraio 2022 alle 21:40, le puntate 5 e 6;

alle 21:40, le puntate 5 e 6; 04 marzo 2022 alle 21:40, le puntate 7 e 8;

Trama della fiction Fosca Innocenti

Fosca (Vanessa Incontrada) è una vicequestore della Polizia di Arezzo. È orgogliosa e single, vive in una fattoria, ha un olfatto incredibile e ama fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Artù. Il vicequestore è alla guida di una squadra di donne (più un uomo) con la quale risolve difficili casi di omicidio.

Fosca non affronterà grandi crimini che riguardano mafia, terrorismo, o serial killer. Se la vedrà con casi di cronaca “regolari” come quelli che spesso sentiamo al telegiornale o leggiamo nei giornali locali, compiuti da persone comuni ma che spesso sono tra i crimini più brutali. Alla fine della giornata, Fosca si concede un bicchiere di Chianti con il suo migliore amico Cosimo, che conosce fin da bambina e con il quale, intraprenderà un qualcosa di più che una semplice amicizia.

Il cast, gli attori della fiction Fosca Innocenti

Personaggi principali

Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada.

Cosimo, interpretato da Francesco Arca.

Giulia De Falco, interpretata da Desirée Noferini.

Rosa Lulli, interpretata da Cecilia Dazzi.

Pino Ricci, interpretato da Francesco Leone.

Bice, interpretata da Giorgia Trasselli.

Dottor Fontana, interpretato da Claudio Bigagli.

Susy, interpretata da Maria Malandrucco.

PM Giuliana Perego, interpretata da Irene Ferri.

Personaggi secondari

Walter Baroni, interpretato da Luca Capuano.

Eleonora Barberis, interpretata da Antonella Fattori.

Elvira Lucchesi, interpretata da Maria Toesca.

Anka Petrescu “L’angelo”, interpretata da Emma Kovac.

Dario Barbieri, interpretato da Giampiero Mancini.

Nicoletta Renzi, interpretata da Teresa Tanini.

Filippo Davanzati, interpretato da Giovanni Guidelli.

Ornella Davanzati, interpretata da Elisabetta Pellini.

Asia Borgi, interpretata da Eleonora Cappelletti.

Simone Biondi, interpretato da Riccardo Terrana.

Ila Pucci, interpretata da Lidia Disclafani.

Max Davanzati, interpretato da Costantino Seghi.

Carabiniere Forestale, interpretato da Alessandro Cucca.

Benzinaio, interpretato da Rosario Campisi.

Albert Morucci, interpretato da Alberto Gimignani.

Francesco Rossi, interpretato da Massimiliano Benvenuto.

Marcello Ognis, interpretato da Simon Grechi.

Oriana Altovitti, interpretata da Claudia Zanella.

Ugo Vannini, interpretato da Federico Mariotti.

Jutta Fisher, interpretata da Sarah Biacchi.

Don Paolo, interpretato da Giulio Pampiglione.

Don Rocco, interpretato da Pierluigi Gorini.

Toni D’Angelo, interpretato da Lorenzo Renzi.

Ennio Corsi, interpretato da Paolo Giommarelli.

Martina Corsi, interpretata da Idamaria Recati.

Olga Corsi, interpretata da Chiara De Palo.

Giovanna Vannucci, interpretata da Elisa Billi.

Christian Corsi, interpretato da Diego Riace.

