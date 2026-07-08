‘Formidabile‘ è il nuovo programma di Rai2 condotto da Elenoire Casalegno. Si tratta di cinque serate in cui i telespettatori saranno catapultati nella storia e nei momenti cult che hanno caratterizzato il canale sin dalla sua nascita. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e di cosa parlerà.

Formidabile, cinque prime serate con Elenoire Casalegno: quando in tv

Era il 1961 quando sono iniziate le trasmissioni di Rai2, all’inizio conosciuto come Secondo Programma. Da allora è passato più di mezzo secolo e sono tanti i momenti e i personaggi che sono rimasti nell’immaginario collettivo di questa rete. Con ‘Formidabile‘ si vuole appunto celebrare i programmi, i conduttori e gli episodi cult che hanno segnato la storia di Rai2.

Innovazione, trasgressioni e tanta ironia. Tutto questo caratterizza il secondo canale Rai, nato per discostarsi dai programmi nazionali. L’appuntamento previsto per ‘Formidabile’ è di cinque serate e andrà in onda da lunedì 12 ottobre 2026 in prima serata su Rai2. L’ultima puntata è in programma il 9 novembre 2026. A condurre ci sarà Elenoire Casalegno con la sua verve e simpatia.

Rai2 aveva l’obiettivo di trasmettere programmi che si differenziavano apertamente da quelli più istituzionali di Rai1, per farlo ha sperimentato nuovi generi innovativi. Come spiegato durante la presentazione dei palinsesti Rai dell’offerta 2026/2027:

“Il fil rouge delle puntate di ‘Formidabile’ sarà affidato alla conduttrice che, in maniera scanzonata e divertente, accompagnerà il racconto non tradendo lo spirito un po’ trasgressivo e goliardico di quei programmi“.

Anticipazioni delle cinque puntate

Nel corso delle cinque serate di ‘Formidabile‘ ricorderemo la storia di Rai2 e vedremo i programmi cult come ‘Quelli della Notte‘ del 1985 con Renzo Arbore o ‘Indietro Tutta‘ del 1987-88. Fino a Teo Mammucari, con ‘Libero‘ nei primi anni 2000, e i suoi scherzi telefonici. Una comicità che poi ha contraddistinto la rete lanciando programmi di successo come ‘Made in Sud‘.