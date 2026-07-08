Ascolti tv di martedì 7 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Svizzera-Colombia” contro “Memories“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 7 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia vs Memories | Auditel del 7 luglio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Svizzera-Colombia” contro “Memories”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia, la partita degli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 4.032.000 spettatori pari allo 36% di share.

Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha incuriosito 373.000 spettatori pari allo 3% di Audience.

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha raccolto 946.000 spettatori con il 6.5% di auditel.

Rete 4: Le grandi domande di Freedom, il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia condotto da Roberto Giacobbo ha informato 418.000 telespettatori pari ad uno share dello 3.2%.

Canale 5: Memories, il film turco con protagonista Neslihan Atagul ha emozionato 1.614.000 spettatori con uno share del 13%.

Italia 1: …e alla fine arriva Polly, la commedia romantica con protagonisti Ben Stiller e Jennifer Aniston ha appassionato 606.000 spettatori con il 4.1%.

La7: The peacemaker, il film del 1997 diretto da Mimi Leder, con George Clooney e Nicole Kidman ha tenuto col fiato sospeso 518.000 spettatori e il 3.7% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha incuriosito 203.000 spettatori con il 1.4% di share.

Nove: Valentina Persia – Ma che te ridi?, lo spettacolo comico di cabaret scritto, diretto e interpretato dall’attrice e comica romana ha strappato un sorriso a 444.000 spettatori (pari al 3.1% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 3.372.000 spettatori con il 21.2 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.076.000 spettatori con il 25.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 luglio 2026

RAI 1

Capri : 1.016.000 spettatori con il 10.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 855.000 spettatori con l’11.2% nella parte chiamata Start dalle 16:12 alle 17, 1.270.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione dalle 17 alle 17:36 e 1.586.000 spettatori con il 20.5% dalle 17:36 alle 18:43.

CANALE 5