Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate del serial turco Forbidden fruit. Negli episodi in onda prossimamente su Canale 5 assisteremo al conflitto tra Hasan Alì e suo figlio Çağatay. Ma cosa scatenerà le tensioni tra Kuyucu senior e il figlio? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: l’incubo di Yildiz

La trama prende il via da un gesto disperato di Cansu Yildirim. La donna – ormai fuori di sé – incendia villa Kuyucu, senza curarsi del fatto che Çağatay e sua moglie Yildiz si trovano all’interno.

Yilmaz perde conoscenza. Durante i momenti in cui è incosciente, la donna vive un vero e proprio incubo: sogna di essere stata in coma per cinque anni, e immagina come sia cambiata la vita di tutte le persone a lei care durante la sua assenza.

Fortunatamente tutto si risolve senza gravi conseguenze, la coppia viene tratta in salvo dalla polizia e Yildiz si rende conto di avere avuto solo un brutto incubo. Se Yilmaz e Çağatay sono salvi, la stessa cosa non si può dire per villa Kujucu: l’immobile è andato completamente distrutto dall’incendio!

Hasan Alì si trasferisce a casa di Çağatay nelle prossime puntate Forbidden fruit

Yildiz e Çağatay non possono fare altro che ospitare Hasan Alì, la moglie Şahika e Ömer Kurtoğlu, figlio di un vecchio conoscente dell’imprenditore.

La convivenza con il terzetto non è facile, anche perché Yilmaz e Kuyucu junior stanno attraversando un periodo difficile come coppia. Lui è riuscito a convincere la moglie che con Cansu non c’è mai stato niente, e si concentra sul lavoro con l’intenzione di espandere la sua attività di import export.

Tra i suoi progetti più ambiziosi c’è quello che vede la possibile fusione dell’azienda con una società coreana, progetto che – se dovesse andare in porto – lo porterebbe a trasferirsi all’estero con tutta la famiglia.

Per discutere la trattativa, Çağatay da appuntamento al dirigente coreano nel suo nuovo ufficio, ubicato all’interno della Kuyucu Holding.

Forbidden fruit spoiler turchi: Hasan Alì scopre i piani del figlio

La presenza del dirigente coreano non sfugge allo sguardo attento di Hasan Alì, che inizia a chiedersi cosa abbia in mente il figlio. Per questo motivo da incarico a Sedai Yildiran di fare qualche indagine.

L’imprenditore non tarda così a scoprire i piani di Çağatay. Grazie alle informazioni raccolte dal fidato Sedai, l’imprenditore scopre che il figlio sta progettando la fusione della sua ditta, e valuta anche l’ipotesi di trasferirsi qualora l’accordo venga siglato.

L’idea di vedere il figlio lasciare la Turchia, proprio quando i loro rapporti sono tornati distesi, non piace affatto ad Hasan Alì. Pronto a fare qualsiasi cosa per non perdere di nuovo quel figlio appena ritrovato, l‘imprenditore ordina a Sedai di boicottare la strategia commerciale del giovane, senza che lui si accorga di nulla.

Ci riuscirà? Per il momento gli spoiler turchi non rivelano altro, ma siamo pronti a scommettere che questa vicenda ci terrà con il fiato sospeso a lungo.